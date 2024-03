Concept T : L’évolution stimulante de la communication et connectivité

Bonjour et bienvenue dans le monde de demain ! Avec LAYER et Deutsche Telekom, le futur de la communication et de la connectivité se rapproche grâce à Concept T.

Futur de la communication

LAYER présente trois concepts futuristes redéfinissant la connectivité domestique pour des interactions digitales conviviales et intuitives. Grâce à son approche, LAYER entend combiner technologie de pointe et accessibilité pour tous.

Préparez-vous à découvrir Concept T à Barcelone, lors du Congrès Mondial de la Mobilité 2024 du 26 au 29 février. Cette démonstration immersive promet l’avenir progressiste de la connectivité, avec innovation et avancées technologiques majeures.

Concept T – View : la nouvelle face de la connectivité

View, une innovation signée Deutsche Telekom Design et LAYER, est le premier hub domestique holographique. Doté d’Emma, une assistante virtuelle équipée d’intelligence artificielle, View facilite les interactions technologiques et permet des appels holographiques. Doté d’Emma, une assistante virtuelle équipée d’intelligence artificielle, View facilite les interactions technologiques, permettant ainsi des appels holographiques.

Concept T- Level : Votre réseau, à votre manière

Le Concept Level, un routeur modulaire reconfigurable, vous permet de créer un routeur sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Avec l’évolution technologique, les modules sans fil sont upgradables au fur et à mesure.

Concept Buddy : Un assistant domestique amical

Le Concept Buddy est un assistant intelligent et mobile qui évolue avec vous. Il vous aide dans diverses tâches, de la gestion d’appels à la planification de nutrition et d’entraînement. Il est aussi capable de contrôler la température et l’humidité de votre maison, et même de vous alerter en cas de danger.

Les avancées technologiques présentées ici promettent de redéfinir la façon dont nous interagissons avec le monde numérique. Préparez-vous à un avenir dans lequel la communication et la connectivité prennent une dimension nouvelle et interactive. Quoi de plus excitant ? Partagez vos réflexions et entrez en discussion avec nous !