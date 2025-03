Geekplus transforme la logistique avec des solutions innovantes

Geekplus, un nom bien connu dans le domaine de la robotique d’entrepôt, s’apprête à bouleverser le secteur de la logistique. Lors de son passage au prestigieux salon LogiMAT 2025, la société présente trois solutions novatrices qui promettent d’optimiser efficacement les opérations logistiques.

Geekplus révolutionne la logistique au LogiMAT 2025

Le monde de la logistique est en constante évolution. Pour rester compétitif, Geekplus propose des solutions à la pointe de la technologie. Ces innovations visent à améliorer la rapidité, l’intelligence et la durabilité des opérations. Avec Geekplus, la logistique entre dans une nouvelle ère.

PopPick v2 : efficacité accrue et encombrement réduit

La solution PopPick v2 révolutionne le processus de picking en augmentant l’efficacité de 67 %. Elle réduit l’encombrement de 50 %, optimisant ainsi l’utilisation de l’espace. PopPick v2 offre aussi des postes de travail ergonomiques pour plus de confort.

RoboShuttle v4 : performance et intégration optimales

Avec le RoboShuttle v4, Geekplus redéfinit le traitement des commandes avec une capacité de stockage cinq fois plus grande. Cette solution est parfaite pour gérer des flux de travail très actifs. Sécurité et intégration sont au cœur de cette innovation, garantissant chaque opération sans interruption.

SkyCube v2 : maximiser la densité de stockage

Le SkyCube v2 est conçu pour optimiser les opérations inter-étages, offrant une densité de stockage supérieure de 35 %. Utilisant une technologie avancée, SkyCube assure une planification unifiée et réduit l’utilisation de matériaux coûteux.

En conclusion, Geekplus frappe fort au LogiMAT 2025 avec ses solutions avant-gardistes. Grâce à PopPick v2, RoboShuttle v4, et SkyCube v2, l’avenir de la logistique semble plus prometteur que jamais. Avec une efficacité et une sécurité renforcées, Geekplus s’impose comme le partenaire idéal pour les entreprises cherchant à atteindre l’excellence opérationnelle. Les innovations de Geekplus promettent une croissance durable tout en répondant aux exigences actuelles du marché.

