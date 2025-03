Moon Studios, le studio derrière Ori, est désormais totalement indépendant

Ça y est : après des mois d’incertitude, Moon Studios est pour la première fois depuis sa création un studio indépendant. L’équipe de développement derrière les deux jeux Ori a également réussi à conserver le contrôle de leur jeu d’action-RPG No Rest for the Wicked. Ce dernier a justement bénéficié de quelques mises à jour de la coopération à 4 joueurs et de nouvelles musiques.

Moon Studios enfin indépendant : qu’est-ce qui s’est passé ?

L’histoire remonte à la fin de l’année 2024. Take-Two Interactive a mis en vente Private Division, sa filiale responsable de l’édition des jeux indépendants de la société. Parmi ces derniers se trouvent quelques titres populaires, dont The Outer Worlds et Hades. Avec la revente de Private Division, Take-Two a cédé la majorité de ses jeux indés, à l’exception d’un. Il s’agit de No Rest for the Wicked, le dernier jeu de Moon Studio.

Take-Two n’ayant plus les droits d’édition de No Rest for the Wicked, Moon Studios a saisi l’occasion d’acquérir son indépendance en obtenant les droits du jeu. Le studio a annoncé la bonne nouvelle dans une nouvelle vidéo de “Breach”, la prochaine mise à jour de No Rest for the Wicked.

“Un certain temps s’est écoulé depuis, et nous tenions à vous expliquer pourquoi. L’éditeur de No Rest for the Wicked était Private Division, une filiale de Take-Two Interactive. Take Two a décidé de revendre Private Division, ce qui nous a pris de court. Mais après mûre réflexion, nous y avons vu une opportunité. Après des mois de négociation, nous sommes parvenus à un accord pour racheter les droits de publication de No Rest for the Wicked afin que Moon Studios devienne indépendant.”

“La procédure légale a pris du temps, et nous ne pouvions pas en parler publiquement. Nous sommes heureux de vous annoncer que ça y est : Moon Studios est entièrement indépendant. Vous pouvez avoir encore plus confiance en notre projet. Nous sommes désormais libres de créer No Rest for the Wicked à notre guise, sans désormais avoir à rester silencieux. Nous avons profité de ce temps d’attente pour créer quelque chose de spécial.”

Souhaitons bonne chance à Moon Studios et à son bébé qu’est No Rest for the Wicked.