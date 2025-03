Galaxy Ring et Galaxy Watch – Révolution nocturne : Améliorez votre sommeil avec Samsung !

À l’approche de la journée internationale du sommeil, Samsung met en lumière son arsenal d’accessoires connectés révolutionnaires, destinés à améliorer notre bien-être. En tête de liste, deux incontournables : la Galaxy Ring et la Galaxy Watch, couplées à l’application Samsung Health. Ces alliés high-tech visent à transformer profondément notre expérience nocturne.

Le Score de sommeil : à la découverte de soi

Chaque personne dort différemment. C’est pourquoi connaître et comprendre son propre cycle de sommeil est essentiel. Les Galaxy Ring et Galaxy Watch se montrent à la hauteur de cette tâche. Grâce à leurs capteurs puissants et à l’intelligence artificielle de Galaxy AI, elles capturent des données ultra-précises jour et nuit.

Chaque matin, un Score de sommeil est remis à l’utilisateur. Ce score résulte d’une analyse minutieuse. On prend en compte les phases de sommeil, la température corporelle et la durée totale de repos. On considère le niveau d’oxygène dans le sang, ainsi que des éléments comme le ronflement. Tout cela bien sûr, accessible gratuitement via Samsung Health.

Coaching du sommeil : apprenez à mieux dormir

Ceux qui cherchent à mieux dormir peuvent profiter de la programmation de sommeil des Galaxy Ring et Galaxy Watch. En une semaine, ces appareils examinent vos habitudes de sommeil. Ensuite, Samsung Health vous associe un animal totem – un rythme qui personnifie votre profil, qu’il soit de type requin épuisé ou lion indifférent.

Les conseils ne s’arrêtent pas là. Grâce à la fonctionnalité Now Brief sur les récents Galaxy S25, le bilan de la nuit s’affiche directement sur votre écran d’accueil. Chaque jour, bénéficiez de missions et recommandations : plus dormir, limiter la caféine après 17 heures, et réduire l’exposition à la lumière bleue avant de vous coucher.

Galaxy Ring : la technologie au service du confort

La Galaxy Ring est bien plus qu’un simple accessoire. Avec son poids plume et son autonomie prolongée allant jusqu’à 7 jours, elle veille discrètement – de jour comme de nuit – sur votre sommeil. Sa finition en titane conjugue élégance et robustesse. Ainsi, elle se décline en plusieurs tailles et couleurs, comme noir, argent, et or.

Pour les amateurs de montres, la Galaxy Watch7 reste un partenaire de choix. Équipée d’une palette interchangeable de bracelets (pour plus de personnalisation et de confort), elle supervise non seulement votre sommeil, mais également votre activité physique.

En fin de compte, grâce aux innovations de Samsung, adoptez une routine plus sereine et efficace pour votre bien-être. N’hésitez pas à partager vos expériences avec ces appareils révolutionnaires et à nous dire quels effets vous observez sur vos nuits étoilées.