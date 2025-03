Delta marque des points avec l’UFC 500 certifié Eichrecht

Delta, leader mondial de la gestion de l’énergie, vient de franchir une étape importante. Son chargeur ultra-rapide UFC 500 a obtenu la prestigieuse certification allemande Eichrecht. Cet accomplissement renforce la position de Delta dans le secteur de la recharge des véhicules électriques.

Certification allemande pour l’UFC 500 de Delta

La certification Eichrecht est cruciale pour les chargeurs de véhicules électriques. En effet, elle impose des normes strictes, garantissant une facturation précise et équitable. Ainsi, avec cette certification, l’UFC 500 de Delta se conforme aux règles métrologiques allemandes. Par conséquent, cette conformité assure une sécurité juridique pour les opérateurs de points de charge (CPO).

Caractéristiques techniques de l’UFC 500

L’UFC 500 est un chargeur de 500 kW, compact et puissant. Il peut charger un seul véhicule avec 500 kW ou deux véhicules simultanément avec 250 kW chacun. Grâce à sa technologie SiC MOS, il offre un rendement énergétique élevé. De plus, son design léger et compact facilite son installation et son entretien.

Impact sur les opérateurs et utilisateurs de VE

Pour les opérateurs de points de charge, l’UFC 500 représente une solution fiable et durable. En outre, il s’intègre facilement aux réseaux existants et permet une facturation précise de l’énergie consommée. De plus, les conducteurs de véhicules électriques bénéficient d’une recharge rapide et transparente, ne payant que l’énergie utilisée.

Engagement de Delta pour une transition énergétique

Delta s’engage à fournir des solutions durables et innovantes. Avec l’UFC 500, la société souligne son rôle de leader dans la transition énergétique. Delta continue de développer des solutions adaptées aux normes mondiales, répondant ainsi aux exigences croissantes du marché.

En conclusion, avec son chargeur UFC 500 certifié Eichrecht, Delta réaffirme son engagement envers la transparence et la précision. Cette avancée soutient sa mission de fournir des solutions énergétiques durables à l’échelle mondiale. Ainsi, Delta continue de mener la voie dans le secteur en pleine croissance des véhicules électriques, tout en mettant en avant des technologies innovantes et conformes aux normes internationales.

