Ampace surprend avec la puissante batterie JP30 compacte

La société Ampace a récemment dévoilé sa nouvelle batterie lithium cylindrique JP30. Cette innovation promet de redéfinir les standards de la technologie de haute puissance. Présentée sous le thème « Working Non-stop, compact and more powerful », la JP30 promet des performances exceptionnelles dans un format compact.

L’innovation JP30 d’Ampace : une avancée historique

Le modèle JP30 représente une véritable révolution sur le marché des batteries. Pendant longtemps, on pensait que les batteries 18650 avaient atteint leurs limites. Cependant, la JP30 change la donne grâce à son design compact et ses performances accrues. Le Dr Yuan Qingfeng, directeur de la technologie d’Ampace, affirme que ce modèle reflète l’engagement continu de l’entreprise dans l’innovation.

Caractéristiques améliorées de la batterie JP30

La JP30 offre de nombreuses améliorations. Elle présente une capacité augmentée de 20 %, passant de 2,5 à 3,0 Ah. Cette batterie permet une décharge continue de 36 A et une décharge par impulsions de 140 A en seulement 5 secondes. De plus, la JP30 se recharge à 80 % en seulement 10 minutes, soit 60 % plus vite que ses concurrentes.

Les avantages pratiques pour les utilisateurs

La JP30 est idéale pour les applications exigeantes et compactes. Grâce à sa longévité, elle offre plus de 600 cycles avec une décharge de 30 A. Cette performance est trois fois supérieure aux batteries traditionnelles. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’une réduction significative du coût unitaire d’utilisation.

En conclusion, avec le lancement de la batterie JP30, Ampace affirme sa position en tant que leader des technologies de batterie haute puissance. Ce produit innovant promet non seulement des performances impressionnantes, mais aussi de nombreuses possibilités d’utilisation. En se projetant dans l’avenir, Ampace prévoit d’enrichir sa gamme JP avec de nouvelles innovations, offrant ainsi au public une expérience utilisateur plus efficace et écologique.

