HECO : Héritage et nouveautés pour des sons envoûtants

HECO, la plus ancienne marque audio allemande, célèbre plus de 75 ans d’expertise en dévoilant ses dernières innovations. Ainsi, à travers ses nouveaux modèles, la marque met en avant ses emblématiques enceintes Direkt Premium et sa nouvelle collection Aurora XT. De plus, HECO reste fidèle à son héritage. La marque allie technologie de pointe, design intemporel et qualité exceptionnelle pour séduire les audiophiles les plus exigeants.

Direkt Premium : Un retour en force pour le 75e anniversaire

Pour marquer son riche héritage, HECO réinvente son modèle Direkt Premium dans une nouvelle édition. Ainsi, ces enceintes 2 voies s’inspirent du design rétro des années 70 tout en incorporant des innovations acoustiques modernes. De plus, ce modèle met la barre haute avec des finitions bicolores élégantes, disponibles en noir ou blanc satiné avec un panneau central en noyer.

Le Direkt Premium se distingue par son excellent son grâce à un tweeter Fluktus de 28 mm, offrant des aigus détaillés. Les haut-parleurs de 28 cm en papier kraft assurent un son riche et nuancé. Ce modèle promet une immersion sonore totale grâce à une inclinaison réglée à 6° pour un positionnement optimal. Prix: 1499€ par pièce.

Aurora XT : Puissance et élégance harmonisées

La nouvelle collection Aurora XT de HECO propose une gamme complète d’enceintes colonnes, d’enceintes bibliothèques et un caisson de basses actifs. Inspirée par les aurores boréales, cette collection promet des performances sonores exceptionnelles. En outre, elle remplace la collection Aurora précédente en introduisant des améliorations significatives sur les plans esthétique et acoustique.

Les technologies intégrées incluent un tweeter Fluktus de 28 mm pour une clarté sonore exceptionnelle, ainsi que des haut-parleurs en papier kraft pour des basses naturelles. Les grilles en tissu amovible et les pieds en aluminium assurent une stabilité et une élégance exceptionnelles. La gamme Aurora XT affiche des prix allant de 299€ à 799€.

HECO démontre encore une fois, avec ces nouveautés, son engagement à fournir des produits audio d’exception. Entre performances acoustiques, design raffiné et qualité de fabrication inégalée, HECO continue de séduire les amateurs de bon son. Partagez vos impressions sur ces nouvelles collections et laissez-vous tenter par l’expérience sonore sur-mesure qu’elles offrent !