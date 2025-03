TUTO – Comment lire un message sur Messenger sans être vu ?

Il vous est déjà arrivé de recevoir un message sur Messenger que vous préfèreriez faire semblant d’ignorer ? Autrement dit, la curiosité vous pique de connaître le contenu du message, sauf que vous ne voulez pas que son expéditeur sache que vous avez lu son message. Sur Messenger, cela peut représenter un véritable dilemme mais grâce à nos astuces, vous pourrez lire ce fameux message, ni vu ni connu !

Astuce n°1 : Désactiver la fonction de confirmation de lecture sur Messenger

Saviez-vous que vous avez la possibilité de désactiver la fonction de confirmation de lecture sur l’ensemble de vos conversations ou sur une conversation en particulier ? Cela a pour avantage de pouvoir lire vos messages sans être vu.

Si vous voulez appliquer cette astuce à toutes vos discussions sur Messenger :

Cliquez sur l’icône des trois lignes située dans le coin supérieur gauche et cliquez sur « Paramètres »

» Appuyez sur « Confidentialité et sécurité », puis sur « Confirmations de lecture »

», puis sur « » Éteignez la fonction « Afficher les confirmations de lecture ».

Attention, cette désactivation des confirmations de lecture sur Messenger va dans les deux sens. Autrement dit, non seulement vos interlocuteurs ne pourront pas savoir si vous avez lu ou non leurs messages. Mais vous non plus, vous ne saurez pas s’ils ont lu vos messages. Exception faite pour les messages éphémères dont vos interlocuteurs pourront voir si vous les avez consultés.

Si vous souhaitez appliquer cette absence de confirmation de lecture que pour un seul interlocuteur, voici la démarche à suivre :

Rendez-vous dans la discussion avec la personne en question

Appuyez sur son image ou son nom de profil en haut à gauche dans la conversation

Défilez vers le bas et cliquez sur « Confirmations de lecture » dans la section « Confidentialité et assistance »

» dans la section « » Désactivez ensuite l’option « Afficher les confirmations de lecture ».

Après cela, vous pourrez consulter son message dans Messenger sans être vu. Pour désactiver cette absence de confirmation de lecture, il vous suffit de réactiver l’option.

Astuce n°2 : Prévisualiser les messages depuis les notifications

C’est l’une des astuces les plus simples pour lire un message sur Messenger sans devoir l’ouvrir et, par conséquent, être vu. En principe, toute personne qui utilise l’application Facebook ou Messenger sur son smartphone reçoit une notification à la réception d’un message. Si le message est long, vous pouvez lire une partie du message à partir de cette notification sans que l’expéditeur en soit au courant.

Pour ce faire, il suffit de faire glisser de haut en bas l’écran de votre téléphone pour ouvrir le panneau de notifications et consulter le message. Attention, si vous cliquez sur le message dans la notification, cela ouvrira l’application Messenger et le message sera marqué comme « vu ».

Astuce n°3 : Restreindre temporairement l’expéditeur

Sur Messenger, vous pouvez restreindre une discussion pour lire les messages Messenger de quelqu’un sans être vu. Pour ce faire :

Appuyez longuement sur la conversation et cliquez sur l’option « Restreindre »

» Pour les utilisateurs iPhone, il est possible de restreindre une discussion en faisant glisser le doigt vers la gauche sur la conversation concernée.

Cliquez sur l’icône des trois lignes et accédez à l’option « Paramètres »

» Allez dans la section « Confidentialité et sécurité » et cliquez sur « Comptes restreints »

» et cliquez sur « » Cliquez sur l’utilisateur que vous avez restreint.

Vous pourrez alors lire tous les messages envoyés par l’expéditeur sans qu’il n’en soit informé

Après la lecture, cliquez sur « Annuler la restriction » si vous désirez continuer de recevoir les messages de cet expéditeur.

Astuce n°4 : Utiliser le mode avion

En mettant votre téléphone en mode avion, vous désactivez votre connexion Internet. Par conséquent, vous pouvez voir vos messages Messenger sans qu’ils n’envoient de confirmations de lecture à vos interlocuteurs. Attention, cette astuce n’est efficace que sur les appareils Android. Pour l’utiliser, il vous faut :

Activer le mode Avion à partir des Paramètres rapides

Consulter et lire les messages sur Messenger

Retourner sur l’écran d’accueil et appuyer longuement sur l’application Messenger

Appuyer sur « Info application » et cliquer sur l’option « Stockage »

» et cliquer sur l’option « » Cliquer sur les boutons « Vider les données » et « Vider le cache ».

Après cela, quand vous retournerez sur Messenger, le message que vous avez lu restera « Non lu » pour l’expéditeur. Attention ! Vous devez vider les données et le cache de l’application avant de désactiver le mode Avion.

Astuce n°5 : Maintenir l’appui pour afficher le message sur Messenger et le lire sans être vu

Si vous utilisez un iPhone, vous pouvez prévisualiser la fenêtre de chat en maintenant la conversation enfoncée dans Messenger. Grâce à cela, vous pourrez voir un message Messenger sans l’ouvrir et sans notifier l’expéditeur. Pour ce faire :

Cliquez un moment sur la conversation pour afficher le nouveau message reçu

Vous verrez alors le message dans une fenêtre pop-up sans avoir à l’ouvrir.

Attention, cette méthode ne fonctionne que pour les messages dans l’application Messenger pour iPhone et n’affiche que les messages les plus récents.

Voilà, vous savez maintenant comment lire un message sur Messenger sans être vu. Pour aller plus loin, découvrez également les 5 nouveautés à connaître pour l’application Messages depuis iOS 18.