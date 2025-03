Supermicro dévoile ses puissants serveurs IA périphériques

Supermicro, un leader mondial des solutions informatiques, dévoile sa nouvelle gamme de serveurs destinés à optimiser l’IA en périphérie. Ces innovations promettent une efficacité supérieure et une rapidité accrue entre le centre de données et la périphérie.

nouveaux serveurs Supermicro pour l’IA périphérique

Supermicro présente plusieurs nouveaux serveurs compacts adaptés aux charges de travail en périphérie. Dotés des derniers processeurs SoC Intel Xeon 6, ces systèmes permettent une optimisation de l’inférence IA en temps réel. Ils se distinguent par leur capacité à déployer des applications plus intelligentes dans divers secteurs.

performances accrues avec Intel Xeon 6

Les serveurs de la série SYS-112D de Supermicro intègrent le SoC Intel Xeon 6 avec P-cores, offrant jusqu’à 144 cœurs de CPU. Ces serveurs garantissent une bande passante mémoire augmentée de plus de 40 % par rapport aux générations précédentes. Les solutions d’IA bénéficient également de l’accélération Intel QuickAssist et de la technologie Intel vRAN Boost.

optimisation des charges de travail à la périphérie

Supermicro optimise les charges telles que l’IA à la périphérie, les télécommunications et les réseaux CDN. Le modèle SYS-E201-14AR est dédié aux besoins de l’IdO, intégrant jusqu’à 24 cœurs et un NPU embarqué. Avec des fonctionnalités améliorées, ces systèmes s’imposent dans les domaines de la sécurité, la santé, et plus.

Supermicro à l’Embedded World 2025

Supermicro sera présent à l’Embedded World 2025 pour présenter ces innovations. Les visiteurs découvriront les performances exceptionnelles des nouveaux systèmes.

En conclusion, Supermicro révolutionne l’IA en périphérie avec ses serveurs intégrant le processeur Intel Xeon 6. Ces innovations optimisées pour diverses charges de travail offrent des performances et une efficacité accrues, répondant aux besoins croissants des entreprises pour des solutions fiables et rapides.

