Samsung éblouit avec une IA révolutionnaire au MWC 2025

Samsung continue de repousser les limites de l’innovation en technologie mobile avec son écosystème Galaxy toujours plus intelligent. La marque promet de révolutionner l’expérience utilisateur grâce à l’IA. À l’occasion du Mobile World Congress (MWC) 2025, la vision de Samsung embrasse non seulement les séries Galaxy S25 et Galaxy A, mais s’étend aussi à toute l’expérience de bien-être et de maison.

Des avancées IA remarquables au MWC 2025

Lors du Mobile World Congress 2025, Samsung redéfinit l’IA mobile. La série Galaxy S25 se démarque par ses innovations en technologie et interaction. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une manière transformée d’interagir, créer et jouer grâce à Galaxy AI. À Barcelone, Samsung dévoilera aussi son modèle le plus fin à ce jour, le Galaxy S25 Edge, soulignant une fois de plus sa capacité à innover.

La gamme Galaxy A n’est pas en reste, avec les nouveaux A56, A36 et A26, ces modèles rendent l’IA accessible grâce à des fonctionnalités avancées. Autonomie assurée avec six mises à jour Android et One UI, les utilisateurs profiteront de nombreuses années de sécurité et d’améliorations logicielles.

Une maison plus intelligente grâce à l’IA

Samsung intègre l’IA dans le quotidien avec des fonctionnalités axées sur le bien-être et la maison connectée. Les visiteurs découvrent comment l’IA optimise la santé grâce à des outils intégrés comme SmartThings et Samsung Food, assurant une expérience de bout en bout. Par ailleurs, Knox Matrix garantit que chaque appareil connecté reste sécurisé, démontrant ainsi l’engagement de Samsung envers une vie plus sécurisée et connectée.

Les innovations ne s’arrêtent pas là. Samsung lève le voile sur son premier casque Android XR, baptisé Project Moohan, une première volonté de transformer radicalement les expériences immersives.

Ne manquez pas cette révolution technologique ! Partagez vos impressions avec nous sur ces nouveautés et les avancées promises par Samsung. Que pensez-vous de l’avenir que dessine la marque ? Échangez vos idées avec nous dans les commentaires ci-dessous ou sur nos réseaux sociaux.