Samsung dévoile involontairement ses TV 2025 avant le CES !

Des informations cruciales sur la gamme TV 2025 de Samsung ont fuité du programme de certification de la National Radio Research Agency. Cela a eu pour effet de dévoiler des détails avant l’événement CES à Las Vegas.

Une nouvelle vague d’OLED de Samsung, entre White-OLED et QD-OLED

En 2025, Samsung élargit son offre OLED avec trois séries phares. La série S85F, équipée de dalles White-OLED (W-OLED) fournies par LG Display, proposera des tailles de 55 à 77 pouces. Ces écrans ciblent les amateurs de qualité d’image tout en se plaçant comme une alternative accessible.

Ensuite, la série S90F mise sur une combinaison technologique avec du QD-OLED (Quantum Dot OLED) et du W-OLED selon les tailles. Elle remplace la série S90D et promet des modèles variés allant de 48 à 83 pouces.

Enfin, la série premium S95F privilégiera le QD-OLED pour ses modèles de 55 à 83 pouces. Sauf pour le plus grand format qui conservera une dalle W-OLED. Samsung semble vouloir séduire les passionnés de contrastes marqués et de couleurs vives. À noter, une nouveauté dans le marquage des modèles facilite la reconnaissance des technologies utilisées : une référence terminant par « T » indique une dalle QD-OLED, tandis qu’une « E » renvoie à du W-OLED.

Samsung continue aussi d’innover en travaillant sur un procédé de recyclage des Quantum Dots. Cette démarche pourrait rendre la production plus économique, avec des répercussions sur les coûts pour les consommateurs.

Des Neo QLED gigantesques pour les amateurs de très grands écrans

En parallèle, Samsung enrichit sa gamme Neo QLED avec des modèles allant jusqu’à 98 pouces. Ces téléviseurs utilisent la technologie Mini-LED pour offrir des images plus lumineuses et des contrastes renforcés. Les séries QN90F et QN95F se démarquent par des diagonales variées, allant de 43 à 98 pouces.

La série QN90F inclura sept modèles différents, de 43 pouces pour les espaces plus modestes, à 98 pouces pour les amateurs de formats spectaculaires. La série QN95F, plus haut de gamme, proposera des tailles allant de 55 à 85 pouces avec une luminosité probablement optimisée pour s’adapter aux environnements lumineux.