Les écrans gaming OLED de GIGABYTE triomphent avec Red Dot

GIGABYTE, leader mondial des technologies d’affichage, célèbre aujourd’hui les nombreuses distinctions reçues pour ses écrans gaming OLED. Les modèles tels que l’AORUS FO32U2P et GIGABYTE MO34WQC2, ont été honorés par le prestigieux Red Dot Design Award. Ils se distinguent par une qualité exceptionnelle qui répond aux critères les plus exigeants des gamers professionnels et des passionnés de technologie.

Les écrans OLED GIGABYTE remportent le Red Dot

Les talents de GIGABYTE dans la conception de moniteurs sont internationalement reconnus. L’AORUS FO32U2P a notamment remporté un Red Dot Design Award grâce à son design innovant et ses fonctionnalités avancées. Cette récompense souligne l’engagement de GIGABYTE dans l’excellence et l’innovation dans le secteur des écrans de gaming.

Reconnaissance mondiale pour les moniteurs AORUS

En plus des prix de design, les écrans de GIGABYTE ont également été plébiscités par des médias spécialisés comme IGN, RTINGS et Tom’s Hardware. Par exemple, l’AORUS FO32U2 a été nommé Meilleur écran OLED pour le jeu par IGN. Tom’s Hardware a décerné au FO32U2P le prix Editor’s Choice pour le meilleur écran de gaming 4K, affirmant que ce moniteur « surpasse de loin les autres moniteurs 4K disponibles sur le marché ».

Technologies et caractéristiques des écrans GIGABYTE

Les moniteurs GIGABYTE sont équipés des dernières technologies, incluant des panneaux QD-OLED qui offrent des couleurs et un contraste exceptionnels. De 27 à 49 pouces, ces écrans affichent un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 360 Hz et sont certifiés VESA DisplayHDR True Black 400, assurant une précision impressionnante dans les scènes sombres. De plus, la technologie OLED Care de GIGABYTE utilise l’intelligence artificielle pour minimiser les effets de burn-in, prolongeant la durée de vie des écrans.

En conclusion, les écrans gaming OLED de GIGABYTE continuent de repousser les limites de la technologie visuelle. Leur conception primée et leurs fonctionnalités avant-gardistes leur valent une reconnaissance mondiale dans un marché compétitif. Ils représentent un choix de premier ordre pour les gamers à la recherche du meilleur équipement pour leurs sessions de jeu. Leur disponibilité s’étend aux principaux revendeurs à travers le monde, assurant leur accessibilité à une large audience.

