Gato, le combattant “aveugle”, est de retour dans Fatal Fury : City of the Wolves

C’est l’heure de la vengeance ! 25 ans après le dernier Fatal Fury, SNK ramène Gato, un personnage mythique de la licence dans le très attendu Garou : City of the Wolves. Le studio japonais n’a pas manqué de rajouter un nouveau design et un style de combat atypique au personnage, afin de mieux l’adapter au lore. Gato est donc prêt à en découdre avec son paternel, et le battre ne sera pas du gâteau, si on peut le dire…

Que nous réserve Gato dans Fatal Fury : City of the Wolves ?

Il aura fallu attendre en 2022 avant que SNK dévoile enfin la suite de Garou : Mark of the Wolves, sortie en 1999. Ce dernier, baptisé Fatal Fury : City of the Wolves, ramène des visages familiers de la licence comme Kim Dong Hwan ou encore Mai Shiranui avec des nouveaux designs et movesets. Gato ne fait pas exception à la règle, en revenant avec un style de combat aussi unique qu’atypique : le combat à l’aveugle.

Le premier changement sur Gato se reflète sur son design, passant du tunique jaune/orange des arts martiaux chinois pour du noir et de l’or. Mais le plus surprenant, c’est sa capacité à combattre aisément dans le noir. En effet, il peut bloquer, parer et attaquer ses adversaires avec une précision extrême en ayant les yeux fermés. Une technique inhabituelle mais spectaculaire, que nous ne trouverons que chez Enkidu (Under Night In Birth).

Selon SNK, Gato a été rendu aveugle par l’attaque de son père lors d’un tournoi pendant Garou : Mark of the Wolves. Heureusement, il a réussi à retrouver la vue depuis l’attaque brutale. Toutefois, il réalise qu’utiliser ses yeux entraîne des mouvements plus lents. Il choisit alors de se battre dans l’obscurité la plus totale. “Lorsqu’il entend parler du prochain tournoi King of Fighters, le combattant revient dans l’arène, déterminé à régler ses comptes avec son père”, ajoute SNK.

Fatal Fury City of Wolves sera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X|S, Steam et Epic Games Store le 24 avril 2025.