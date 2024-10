Kim Dong Hwan est le douzième personnage de Fatal Fury : City of the Wolves

Même si tous les yeux du monde se sont tournés vers le Paris Games Week la semaine dernière, SNK a quand même réussi à capter l’attention de sa communauté. Dans sa dernière bande-annonce, le studio japonais dévoile le douzième personnage de Fatal Fury : City of the Wolves. Qui plus est, il s’agit d’un combattant connu des fans de la série : Kim Dong Hwan. Apparu pour la première fois dans Garou : Mark of the Wolves, l’expert en taekwondo fera son grand retour dans le prochain revival de la série. Appréciez !

La bande-annonce de Kim Dong Hwan dans Fatal Fury : City of the Wolves :

Présenté pour la première fois dans Garou : Mark of the Wolves, Kim Dong Hwan est le fils aîné de Kim Kaphwan, un éminent maître de taekwondo. Contrairement à son frère plus sérieux et discipliné, Kim Jae Hoon, Dong Hwan est un combattant arrogant et flemmard. Toutefois, détrompez-vous : c’est un pratiquant de taekwondo extrêmement doué. Avec un style de combat propre à lui, il livre des mouvements aériens flashy et des attaques rapides dévastatrices.

Kim Dong Hwan est à l’aise dans ses mouvements en l’air que sur terre. Il dispose également de plusieurs coups de pied sautés et de divekicks, servant à mettre son adversaire en état de fifty-fifty pendant sa garde. Il s’avère être un adversaire redoutable, idéal pour les amateurs de corps à corps. “Bien décidé à surpasser son père dans l’art du taekwondo, le jeune combattant suivra en secret son propre entraînement avec assiduité”, ajoute la description de sa bande-annonce.

Le combattant est donc le douzième personnage de Fatal Fury : City of the Wolves. Il rejoint les anciens personnages comme Terry Bogard, Rock Howard, Mai Shiranui, ainsi que des nouveaux venus comme Preecha et Vox Reaper. Ken et Chun-Li de la licence Street Fighter feront également partie du DLC, lors de la sortie du jeu le 24 avril 2025.