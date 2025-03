CESI transforme l’énergie spatiale avec innovation audacieuse

CESI, un acteur majeur dans le secteur de l’énergie, fait un pas de géant. L’entreprise inaugure une nouvelle ligne de production de cellules solaires à Milan. De plus, elle lance CESI Space, une division dédiée au secteur spatial. Cette expansion renforce la présence du groupe dans l’économie spatiale.

Inauguration de la nouvelle ligne de production

CESI a investi 20 millions d’euros pour sa nouvelle ligne de production. Elle s’est déroulée en présence de personnalités de renom, renforçant l’importance de cet événement. Grâce à cette infrastructure, la capacité de production augmente de 200 %. Cinq nouveaux évaporateurs et un réacteur MOCVD optimisent la fabrication de semi-conducteurs avancés. Ces innovations reflètent l’engagement constant du groupe envers la technologie de pointe.

Lancement de la division CESI Space

Avec le lancement de CESI Space, l’entreprise élargit son expertise dans le domaine spatial. Cette division se consacre entièrement aux solutions spatiales innovantes. Elle vise à développer des technologies spatiales avancées pour répondre à la demande croissante du marché. Ce mouvement stratégique intervient dans un contexte d’expansion rapide de l’économie spatiale.

Innovation dans les cellules solaires spatiales

Les cellules solaires à triple jonction de CESI affichent un rendement supérieur à 30%. Elles démontrent une efficacité remarquable dans les environnements extrêmes. Avec plus de 200 000 cellules fabriquées, CESI confirme sa position de leader mondial. L’entreprise est la seule à actionnariat entièrement européen, soulignant son rôle clé en Europe.

En conclusion, CESI mise sur l’innovation pour renforcer sa position dans l’espace. Avec sa nouvelle ligne de production et sa division CESI Space, l’entreprise se positionne comme un acteur clé. Elle continue à investir et innover, consolidant ainsi sa réputation mondiale dans les technologies de l’énergie et de l’espace.

