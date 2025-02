Maxhub éblouit l’ISE 2025 avec ses solutions primées

MAXHUB a remporté le prestigieux « Best of Show Award » lors de l’ISE 2025 à Barcelone. Cette distinction honore leurs produits phares, le XBoard V7 et la caméra UC P30. Ces innovations s’imposent sur le marché des solutions d’affichage et de communication. Découvrons ensemble ces technologies de pointe qui transforment les salles de réunion.

Maxhub récompensé à l’ISE 2025 pour ses innovations

Le salon ISE 2025 a mis en lumière MAXHUB, un leader mondial en solutions d’affichage. Leurs produits, certifiés pour Microsoft Teams Rooms, se distinguent par leur technologie avancée. Le XBoard V7 et la UC P30 ont reçu le « Best of Show Award ». Cet événement souligne l’engagement constant de MAXHUB à innover pour améliorer la collaboration d’entreprise.

Xboard v7 : l’écran interactif du futur

Le XBoard V7 pour Teams Rooms est un écran tout-en-un. Il intègre une triple caméra Trident Lens et fonctionne sous Windows 11 IoT. Il offre une clarté visuelle inégalée grâce à sa résolution 4K et technologie antireflet. Ce dispositif assure une collaboration fluide à l’aide de ses caméras, microphones, et haut-parleurs intégrés. Grâce à son adaptabilité, il est parfait pour toutes tailles de salles, des open spaces aux salles de conférence.

Uc p30 : caméra intelligente pour réunions efficaces

La caméra MAXHUB UC P30 s’illustre par sa double caméra 4K. Elle offre une couverture exceptionnelle pour les salles moyennes à grandes. Avec l’AI, elle améliore le flux de travail grâce au cadrage automatique et au suivi des présentateurs. Son design plug-and-play simplifie son utilisation, assurant une installation rapide et durable.

En conclusion, le XBoard V7 pour Teams Rooms et la UC P30 sont des innovations de premier plan. Leur certification et garantie de trois ans renforcent leur fiabilité. MAXHUB continue de repousser les limites pour offrir des solutions collaboratives modernes et efficaces, redéfinissant la façon dont les entreprises communiquent.

