Days Gone arrive enfin sur PS5…mais remastered

S’il y a une exclusivité PlayStation qui a cartonné à part The Last of Us, c’est bien sûr Days Gone. Mais malgré son succès sur PS4, le jeu n’a pas bénéficié de suite comme son homologue de chez Naughty Dog. À croire que PlayStation a abandonné la licence…du moins jusqu’à hier soir. Lors de son événement annuel State of Play, le géant japonais annonce le retour de Days Gone sur PS5, mais en version Remastered. Et pas que ! Détails ci-dessous.

La bande-annonce :

Enfin, si l’on peut dire ! Après sa sortie en 2019 sur PS4 et ses quelques 9 millions d’exemplaires vendus, Days Gone est resté dans le silence total. Pourtant, le survival horror de Bend Studio avait tout pour plaire, d’une histoire captivante à ses belles images en passant par son protagoniste charismatique. Et n’oublions pas ses morts-vivants dopés à l’IA, qui en feront rager plus d’un !

Mais à la surprise de tous, PlayStation a déterré sa licence lors du State of Play du 12 février dernier. Durant l’évènement, la firme japonaise dévoile une nouvelle bande-annonce, marquant officiellement le retour de Days Gone sur la PS5. Toutefois, ne rêvez pas trop : ce n’est que la version remasterisée du jeu original de 2019, baptisée Days Gone Remastered.

Néanmoins, Sony a quand même introduit quelques nouvelles fonctionnalités sur le jeu. Par exemple, il embarquera de meilleures textures, de meilleures ombres et de meilleurs éclairages. Il prendra également en charge de nouvelles fonctions d’accessibilité telles que le mode Contraste élevé, la vitesse de jeu ou encore le remappage des manettes. Enfin, pour les photographes en herbe, le mode photo vous permettra de régler l’heure du jour et d’éclairer vos clichés grâce à un système d’éclairage à trois points.

De plus, trois nouveaux modes seront disponibles. Le premier, Horde Assault, consiste à survivre face aux hordes de morts-vivants et rester en vie le plus longtemps possible. Le mode Permadeath vous oblige à recommencer le jeu à zéro si vous mourrez une fois. Enfin, le mode Speedrun vous demande de finir la campagne solo le plus rapidement possible. Vous pourrez ensuite partager vos temps avec un graphique spécial de fin de partie.

Days Gone Remastered sortira en exclusivité sur PS5 le 25 avril 2025 au prix de 50 euros. Si vous possédez déjà le jeu sur PS4, vous pourrez passer à la version remastérisée pour seulement 10 euros.