Onimusha 2: Samurai’s Destiny s’offre un remaster

Capcom n’a pas chômé en ce début d’année pour nous sortir des jeux et DLC alléchants de toutes sortes. Après l’arrivée de Mai Shiranui sur SF6, la firme japonaise dévoile quelques jeux lors de son événement Spotlight d’hier, dont le très attendu bêta de Monster Hunter Wilds. Mais pas seulement : dans le cadre du retour de la licence Onimusha, Capcom annonce l’arrivée du remaster d’Onimusha 2: Samurai’s Destiny. De quoi se mettre sous la dent avant le prochain jeu de la licence, prévu pour 2026.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny : tout ce qu’il faut savoir

Le Capcom Spotlight de ce mardi 4 février a réservé quelques annonces alléchantes pour les fans d’Onimusha. Après avoir donné quelques nouvelles de Onimusha : Way of the Sword, le prochain nouveau jeu de la licence, le studio japonais dévoile la bande-annonce de Onimusha 2: Samurai’s Destiny en clôture de son événement. Ce dernier sera le remaster du jeu éponyme, sorti à l’origine sur PlayStation 2 en 2002.

Nous vous laissons apprécier le trailer :

À l’époque, le jeu avait reçu des critiques positives, contribuant ainsi à de bonnes ventes. Malheureusement, il est resté coincé sur la PS2, Capcom n’ayant aucun projet de le porter sur d’autres machines…jusqu’à aujourd’hui. 17 ans après sa sortie, Onimusha 2: Samurai’s Destiny reçoit enfin un remaster, et arrivera sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam. Capcom confirme également que le jeu sortira en 2025, sans mentionner une date de sortie précise.

Si l’on se fie au contenu du trailer, Onimusha 2: Samurai’s Destiny sera exactement le même que le jeu d’origine. Il ne proposera donc pas de nouveau contenu ni de nouveau gameplay, mais améliorera plutôt les graphismes avec une refonte en haute définition. Reste à voir s’il aura du succès auprès des nostalgiques et des néophytes, contrairement au remaster d’Onimusha : Warlords.