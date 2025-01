Dino Crisis et Dino Crisis 2 débarquent enfin sur GOG

S’il y a un jeu d’horreur et de survie qui a marqué les années 90-2000 autant que Resident Evil, c’est bien sûr Dino Crisis. Malheureusement, cette licence de Capcom n’a pas amassé autant de succès que la première, entraînant ainsi son oubli au fil des années. Mais aujourd’hui, les fans de survie et de dinosaures peuvent (enfin !) assister au grand retour de Dino Crisis. Grâce à GOG, Dino Crisis et Dino Crisis 2 sont désormais entièrement jouables sur les PC modernes.

Voir aussi : Fantasy Life i : La Voleuse de Temps ne sera plus une exclusivité Switch, et arrive sur PlayStation

Dino Crisis sur GOG : la résurrection d’une licence culte

Connu pour sa politique de préservation des jeux anciens, GOG reste aujourd’hui la référence pour jouer à des classiques dans les meilleures conditions possibles. Aujourd’hui, la plateforme de distribution de jeux vidéo de CD Projekt étoffe sa ludothèque avec un jeu culte de Capcom, longtemps resté aux oubliettes. Après avoir offert la trilogie originale Resident Evil aux fans de rétrogaming, GOG annonce donc l’arrivée des portages PC de Dino Crisis et Dino Crisis 2 sur la plateforme.

Comme tous les jeux rétro sur GOG, les deux titres sont optimisés pour être joués sur les machines modernes actuelles. Nous avons listé toutes les améliorations disponibles dans chacun des deux jeux, dont vous pouvez voir ci-dessous :

Dino Crisis

Compatibilité totale avec Windows 10 et Windows 11

Localisation en anglais, allemand, français, italien, espagnol et japonais.

Rendu de jeu DirectX amélioré

Nouvelles options de rendu : mode fenêtré, contrôle de la synchronisation verticale, correction gamma, anti-crénelage, etc.

Augmentation de la résolution de rendu à environ 1920p et de la profondeur de couleur à 32 bits

Amélioration du calcul de la géométrie avec une transformation et une texturation plus stables

Transparence alpha améliorée

Amélioration des paramètres du registre des jeux

Lecture fluide des animations, des vidéos et de la musique

Système de sauvegarde fiable (le jeu ne corrompt plus les fichiers de sauvegarde après avoir laissé tomber des armes)

Prise en charge complète des manettes modernes

Stabilité validée

Prise en charge des sauvegardes dans le cloud

Dino Crisis 2

Compatibilité totale avec Windows 10 et Windows 11

Localisation en anglais et en japonais

Difficulté facile, Dino Colosseum et Dino Duel inclus

Rendu de jeu DirectX amélioré

Nouvelles options de rendu : mode fenêtré, contrôle de la synchronisation verticale, correction gamma, anti-crénelage, etc.

Amélioration de la lecture de la musique et de la mise à l’échelle du volume

Amélioration du rendu des objets et du brouillard

Amélioration de l’alignement des boîtes de cartouches

Lecture vidéo, changement de tâche et sortie de jeu fluides

Prise en charge complète des manettes modernes avec cartographie optimale des boutons pour les modes avec et sans fil

Stabilité validée

Prise en charge des sauvegardes dans le nuage

En plus des deux jeux, la plateforme a également dévoilé son nouvel outil en ligne appelé GOG Dreamlist. Tout utilisateur peut se servir de ce dernier afin de voter les jeux d’antan qu’il souhaite voir revivre. Ces votes permettent à GOG de voir quel jeu suscite le plus d’intérêt au sein de sa communauté, pour ensuite le ressusciter.

Dino Crisis et Dino Crisis 2 sont disponibles à l’achat sur GOG dès aujourd’hui. Vous pouvez les acheter individuellement sans DRM au prix de 8,99 € chacun, ou ensemble dans un bundle de 15,29 €. Prévoyez environ 1 Go de stockage pour les deux jeux.