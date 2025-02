Samsung – La révolution verte : Le nouveau programme de reprise Galaxy fait des vagues !

Les smartphones Galaxy de Samsung bénéficient désormais d’un programme de reprise révolutionnaire en France, annoncé par la marque de technologie de renommée mondiale. Ce programme permet la reprise de n’importe quel appareil Galaxy à tout moment de l’année. Il offre ainsi plus de flexibilité et d’économies aux clients Samsung.

Samsung facilite le recyclage de ses smartphones Galaxy

Samsung propose ainsi ce programme unique sur un portail dédié accessible via Samsung.com. En effet, c’est une aubaine pour les utilisateurs de Galaxy, même sans achat prévu. Par ailleurs, François Hernandez, Vice-Président et directeur de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics France, exprime son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes ravis de lancer ce programme de reprise Galaxy permanent en France ».

Il semble que l’innovation majeure de ce programme est qu’il « permet aux possesseurs d’un appareil Galaxy de bénéficier à tout moment d’une offre de reprise et de transactions parfaitement sécurisées. ». En somme, il ne s’agit pas seulement d’un programme de fidélité, mais aussi d’une opération de recyclage qui a le mérite d’être originale et respectueuse de l’environnement.

Un programme qui s’étend à l’échelle mondiale

Le lancement initial du programme de reprise concerne la France et la Corée, mais des expansions supplémentaires sont déjà prévues pour 2025. Géré et exploité par Likewize en partenariat avec Samsung, le programme vise à encourager le recyclage des anciens appareils. Il aide aussi à prolonger la durée de vie des smartphones.

Samsung propose un processus de reprise simple, sécurisé et économique. Il cherche ainsi à renforcer la loyauté de ses clients. De plus, il encourage des pratiques plus durables et respectueuses de l’environnement.

Ce lancement place Samsung dans une position intéressante sur le marché du recyclage de smartphones. Est-ce un pas vers une dimension plus verte pour Samsung ? Qu’en pensez-vous ? Partagez vos opinions et réactions avec nous, pour enrichir le débat qu’alimente ce nouveau programme.