TikTok est de retour sur les magasins d’applications iOS et Android !

Après presque un mois après son interdiction aux États-Unis, TikTok est de retour dans les magasins d’applications. Si vous avez un iPhone, vous pourrez télécharger à nouveau l’application sur l’App Store. Si vous utilisez un smartphone Android, l’application est disponible au téléchargement sur le Google Play Store !

Le ministère de la Justice a rassuré Apple et Google sur le rétablissement de TikTok

Pour rappel, TikTok n’est plus présent dans les magasins d’applications depuis le 19 janvier 2025. Apple et Google se sont effectivement conformés à une loi interdisant les applications du propriétaire de TikTok, ByteDance, au niveau national. Bien que Donald Trump ait signé un décret le 20 janvier ordonnant au ministère de la Justice de ne pas appliquer l’interdiction pendant 75 jours, Apple et Google ont refusé d’héberger l’application dans leurs magasins. Ils avaient effectivement peur d’encourir plusieurs milliards de dollars de pénalités.

Ce retour de l’application fait suite à l’envoi par la procureure générale américaine, Pam Bondi, d’une lettre à Apple assurant que l’entreprise ne sera pas sanctionnée pour avoir hébergé l’application. Pour le moment, Apple et Google n’ont pas fait de commentaires concernant la réception de la lettre de Bondi. De leur côté, les porte-parole de TikTok et du ministère de la Justice n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Pour l’instant, la situation de TikTok aux États-Unis reste précaire

Apparemment, le vice-président JD Vance a été chargé par Donald Trump de superviser les négociations en vue d’une éventuelle vente de TikTok. Par conséquent, l’avenir de TikTok aux États-Unis reste, pour le moment, incertain. Le président américain fait pression pour trouver un accord qui permettrait à l’entreprise de rester dans le pays, avec la possibilité de transférer une participation dans TikTok au gouvernement américain.

Jusqu’ici, plusieurs investisseurs et entreprises ont déjà proposé de racheter une partie des activités de TikTok. Néanmoins, l’entreprise ne s’est pas encore décidée à accepter une de ces offres.