Dossiers

Quels sont les iPhone compatibles avec Apple Intelligence ?

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 2 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
iphone avec apple intelligence

Si l’univers des intelligences artificielles vous intéresse, vous savez probablement qu’Apple Intelligence est le nom de l’IA d’Apple. Actuellement, cette technologie est disponible sur plusieurs modèles de smartphones de la marque à la pomme. Mais lesquels ? C’est ce que vous allez découvrir dans ce dossier.

La liste complète des iPhone compatibles avec Apple Intelligence à ce jour

Si vous souhaitez acheter un iPhone sur lequel Apple Intelligence est disponible, procurez-vous un iPhone mentionné dans cette liste. A ce jour, les modèles qui prennent en charge cette IA sont :

  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17
  • iPhone Air
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 16e
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro

Cette liste regroupe les smartphones d’Apple qui sont dotés d’une puce A17 Pro ou supérieure. Il faut effectivement savoir que même si un iPhone est compatible avec iOS 18 ou plus, ce n’est pas pour autant qu’il prend en charge Apple Intelligence.

En effet, cette IA d’Apple s’appuie sur un usage local. Par conséquent, elle nécessite une puissante élevée qui n’est disponible que sur les modèles disposant de la puce A17 Pro, par exemple.

Comment savoir si Apple Intelligence est activé sur votre iPhone ?

Actuellement, Apple Intelligence est automatiquement active sur tous les appareils compatibles depuis le passage à iOS 18.4. Mais pour vous assurer que cette IA est active sur votre iPhone, vous n’avez qu’à :

  • Aller dans les Paramètres
  • Cliquer sur Réglages
  • Sélectionner Apple Intelligence et Siri
  • Si la coche verte est activée, alors vous pouvez utiliser Apple Intelligence.

Voilà, vous connaissez désormais tous les iPhone compatibles à ce jour avec Apple Intelligence. Pour aller plus loin, découvrez également comment créer des images avec Image Playground grâce à Apple Intelligence.

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 2 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

quel ipad 2025
iPad, iPad Air ou iPad Pro : lequel choisir en 2025 ?
il y a 1 semaine
Utilisation PDF
Modifier un PDF sans laisser de traces : Guide tactique avec Adobe Acrobat
il y a 3 semaines
nouveautes whatsapp 2025
WhatsApp se réinvente : IA, traduction, sécurité et nouvelles fonctions pour 2025
il y a 3 semaines
messagerie par satellite
Tout savoir sur la messagerie par satellite 
28 septembre 2025

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page