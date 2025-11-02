Quels sont les iPhone compatibles avec Apple Intelligence ?

Si l’univers des intelligences artificielles vous intéresse, vous savez probablement qu’Apple Intelligence est le nom de l’IA d’Apple. Actuellement, cette technologie est disponible sur plusieurs modèles de smartphones de la marque à la pomme. Mais lesquels ? C’est ce que vous allez découvrir dans ce dossier.

La liste complète des iPhone compatibles avec Apple Intelligence à ce jour

Si vous souhaitez acheter un iPhone sur lequel Apple Intelligence est disponible, procurez-vous un iPhone mentionné dans cette liste. A ce jour, les modèles qui prennent en charge cette IA sont :

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

Cette liste regroupe les smartphones d’Apple qui sont dotés d’une puce A17 Pro ou supérieure. Il faut effectivement savoir que même si un iPhone est compatible avec iOS 18 ou plus, ce n’est pas pour autant qu’il prend en charge Apple Intelligence.

En effet, cette IA d’Apple s’appuie sur un usage local. Par conséquent, elle nécessite une puissante élevée qui n’est disponible que sur les modèles disposant de la puce A17 Pro, par exemple.

Actuellement, Apple Intelligence est automatiquement active sur tous les appareils compatibles depuis le passage à iOS 18.4. Mais pour vous assurer que cette IA est active sur votre iPhone, vous n’avez qu’à :

Aller dans les Paramètres

Cliquer sur Réglages

Sélectionner Apple Intelligence et Siri

Si la coche verte est activée, alors vous pouvez utiliser Apple Intelligence.

Voilà, vous connaissez désormais tous les iPhone compatibles à ce jour avec Apple Intelligence. Pour aller plus loin, découvrez également comment créer des images avec Image Playground grâce à Apple Intelligence.