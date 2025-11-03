Puissance inégalée : libérez votre créativité avec le ProArt P16 d’ASUS

ASUS frappe fort avec l’annonce de son nouveau venu ultra-haut de gamme : le ProArt P16, destiné à tous les créateurs de contenu à la recherche de performance extrême et de mobilité. Ce nouvel ordinateur portable combine toute la puissance de l’intelligence artificielle, de la créativité et de l’innovation technologique, le tout dans un châssis aussi fin que robuste.

Des performances IA qui redéfinissent les standards

Au cœur du ProArt P16 bat le dernier processeur AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, capable de gérer jusqu’à 50 TOPS pour booster toutes les applications tirant parti de l’intelligence artificielle. Ajoutez à cela la carte graphique surpuissante NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 – la référence actuelle pour la création professionnelle – et vous obtenez une machine conçue pour les projets vidéo 4K/8K, les montages multipistes, ou encore le traitement accéléré des effets IA. Vous ne perdrez plus de temps sur l’exportation ou le rendu : le ProArt P16 réduit tous les délais.

Son SSD PCIe 4.0 jusqu’à 4 To, sa RAM ultra-rapide de 64 Go, ainsi qu’un système de refroidissement performant vous garantissent rapidité et silence, même sur les tâches les plus lourdes. En plus, ASUS a pensé aux créateurs en déplacement : tout tient dans un châssis de seulement 14,9 mm d’épaisseur pour 1,95 kg sur la balance, robuste et facilement transportable partout.

Un écran OLED qui frôle la perfection visuelle

ASUS équipe sa star du nouvel écran OLED Lumina Pro, conçu sur-mesure pour les professionnels de l’image. Cet écran offre une fidélité colorimétrique exceptionnelle (100% DCI-P3, 1,07 milliard de couleurs, certification Pantone), un contraste ultra élevé, et une lisibilité parfaite grâce à un revêtement antireflet efficace. Que vous soyez en plein soleil ou dans un studio sombre, l’affichage reste impeccable avec une luminosité maximale de 1 600 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sans oublier la réduction de la lumière bleue pour préserver vos yeux pendant les longues sessions de création.

Des outils IA dédiés à la créativité

Le ProArt P16 offre bien plus qu’une puissance brute. ASUS intègre ses solutions IA exclusives : StoryCube, pour une gestion vidéo intelligente et connectée au cloud, et MuseTree, un assistant créatif qui transforme vos idées en images en exploitant la puissance locale du portable. Ces outils boostent la productivité et rendent vos flux de travail plus fluides et intuitifs.

Grâce à la compatibilité NVIDIA Studio, profitez aussi de pilotes optimisés et d’un écosystème logiciel à la pointe pour le montage, la 3D et le design graphique.

Le ProArt P16 sera disponible en France en octobre 2025 à partir de 5 999 € TTC chez les revendeurs partenaires. La créativité de niveau professionnel n’a jamais été aussi nomade ni aussi puissante.

Alors, ce nouveau monstre signé ASUS va-t-il booster votre créativité ? Partagez votre avis et lancez la discussion sur Le Café du Geek !