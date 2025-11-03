Nintendo vs. Pocketpair (Palworld) : Nintendo est en train de perdre la bataille ! (du moins, une partie)

Depuis des mois, la tension monte entre Nintendo et Pocketpair, le studio derrière Palworld. Le géant japonais accuse le jeu phénomène d’avoir franchi la ligne rouge en reprenant, selon lui, des mécaniques brevetées issues de l’univers Pokémon. Mais hier, coup de tonnerre : la firme derrière le plombier italien a vu son brevet rejeté, ce qui pourra nuire à la suite du procès. Explications.

Contexte

En septembre 2024, Nintendo et The Pokémon Company ont intenté une action en justice au Japon contre Pocketpair, le studio derrière le jeu de survie en monde ouvert Palworld. Au cœur du conflit se trouvent plusieurs brevets détenus par Nintendo et The Pokémon Company. L’entreprise estime que certaines fonctionnalités de Palworld, notamment le mode de capture, de gestion et d’interaction avec Pals reproduiraient des mécanismes protégés, proches de ceux de la saga Pokémon. Nintendo réclame à la fois des dommages et intérêts et une injonction pour restreindre la diffusion du titre.

De son côté, Pocketpair nie toute violation. Le studio assure que Palworld, souvent surnommé “Pokémon avec des fusils”, repose sur des concepts déjà présents dans d’autres jeux de survie et de craft comme ARK: Survival Evolved ou Monster Hunter.

Une première fissure dans la défense de Nintendo contre Palworld

Cependant, il y a eu un gros rebondissement hier : le Japan Patent Office (JPO) a rejeté l’une des demandes de brevet liées au dossier. Selon le rapport, les éléments revendiqués manqueraient d’originalité et d’innovation, certains étant déjà observables dans d’autres titres antérieurs. Parmi ces titres, il y a ARK (2015), Monster Hunter 4 (2013), le jeu japonais sur navigateur Kantai Collection (2013), Craftopia (2020) de Pocketpair et même Pokémon Go (2016).

Certes, ce revers administratif n’annule pas le procès en cours. Toutefois, il affaiblit une partie des arguments de Nintendo. L’entreprise dispose désormais d’un délai d’environ deux mois pour contester cette décision ou reformuler sa demande. Dans le même temps, Pocketpair a commencé à modifier certaines mécaniques du jeu, retirant ou ajustant des fonctionnalités potentiellement litigieuses.

Un procès emblématique pour toute l’industrie vidéoludique

Au-delà de ce duel juridique, l’affaire Nintendo vs. Palworld pose un précédent crucial pour l’industrie. Si Nintendo l’emporte, les studios indépendants devront redoubler de prudence face à l’ombre des géants du jeu vidéo. À l’inverse, une victoire de Pocketpair pourrait redéfinir les limites du “droit à l’inspiration” dans le game design.

Affaire à suivre !