Test – Easy-Watts BW11 Heritage : Une moto électrique au style rétro… mais au tempérament bien moderne

Quand j’ai pris en main la BW11 Heritage d’Easy-Watts, je savais déjà une chose : ce ne serait pas une moto électrique comme les autres. Ici, on ne cherche pas à impressionner avec des lignes futuristes ou un design de concept-bike. Easy-Watts joue une autre carte, celle du style néo-rétro, très inspiré du monde bobber/cruiser, mais avec une technologie bien ancrée dans son époque. Et surtout, avec des ambitions claires : proposer une véritable alternative électrique à une 125 thermique, utilisable au quotidien, sans frustration.

Après plusieurs jours de roulage, en conditions hivernales, avec du froid, de l’humidité et des routes loin d’être idéales, je peux le dire : cette BW11 Heritage m’a clairement surpris, et souvent dans le bon sens.

Une première prise en main qui met en confiance

Dès les premiers mètres, la BW11 Heritage donne une sensation rassurante. La position de conduite est naturelle, assez basse, avec une selle à hauteur contenue qui permet de poser facilement les pieds au sol. On est tout de suite à l’aise, même si on n’a pas un gros gabarit. Le look bobber y est pour beaucoup, mais pas seulement : l’équilibre général de la moto est bien pensé.

Ce qui m’a frappé presque immédiatement, c’est sa maniabilité. Malgré un gabarit et un poids qui pourraient intimider sur le papier, la moto se faufile partout. En ville, dans les bouchons, aux feux, dans les petites rues étroites, elle se montre étonnamment agile. Le rayon de braquage est correct, l’équilibre à basse vitesse est bon, et l’absence de vibrations mécaniques rend la conduite très fluide.

Clairement, Easy-Watts n’a pas conçu une électrique pataude. La BW11 se manie facilement, et c’est un vrai point fort pour un usage quotidien.

Des accélérations franches qui font oublier la fiche technique

On parle souvent chiffres quand il s’agit de motos électriques : puissance en kW, couple, vitesse max… Mais à l’usage, ce qui compte vraiment, c’est la sensation à la poignée. Et sur ce point, la BW11 Heritage tient ses promesses.

Grâce à sa puissance, les accélérations sont franches. Dès qu’on ouvre, la réponse est immédiate, typique de l’électrique. Pas de temps mort, pas de montée en régime progressive comme sur une thermique. Ça pousse, proprement, efficacement. En sortie de feu ou pour s’insérer dans le trafic, c’est un vrai régal. On se sent en confiance, jamais à la traîne.

Les différents modes de conduite permettent aussi d’adapter le comportement à la situation. En mode plus sage, la moto reste douce et économique. En mode le plus dynamique, elle montre un caractère bien plus joueur, sans devenir brutale. Personnellement, j’ai souvent roulé en mode intermédiaire, qui offre selon moi le meilleur compromis entre performances et autonomie.

Une vitesse de pointe réaliste, mais légèrement en dessous de l’annonce

Easy-Watts annonce une vitesse maximale de 120 km/h. Lors de mon test, je n’ai pas réussi à atteindre ces 120 km/h, mais je m’en suis approché : 115 km/h au compteur, dans de bonnes conditions. Franchement, dans la vraie vie, c’est déjà largement suffisant pour un équivalent 125, surtout en électrique.

Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte : le test a été réalisé en hiver, avec des températures basses et une humidité bien présente, des conditions qui ne sont jamais idéales pour les batteries. Dans ces circonstances, perdre quelques kilomètres/heure en pointe ne me choque pas. Et surtout, la moto reste parfaitement exploitable sur voie rapide et grands axes.

Autonomie : des chiffres respectés, même par temps froid

C’était l’un des points que je surveillais le plus. L’autonomie est souvent le nerf de la guerre sur une moto électrique. Bonne nouvelle : l’autonomie annoncée est quasi respectée.

Encore une fois, le roulage s’est fait en conditions hivernales, avec du froid et de l’humidité, ce qui est généralement défavorable aux batteries lithium. Malgré ça, la BW11 Heritage a tenu ses promesses. En adaptant le mode de conduite et en roulant de manière cohérente, on atteint sans problème les valeurs annoncées pour chaque mode.

C’est rassurant, et surtout, ça rend la moto crédible pour un usage régulier. On n’est pas dans une électrique “optimiste sur le papier, mais décevante sur la route”.

Écran TFT et mirroring : Carbit Ride fait la différence

La BW11 Heritage est équipée d’un écran TFT lisible, moderne, bien intégré au style de la moto. Mais le vrai plus vient de l’association avec le smartphone.

La connexion se fait en mirroring via l’application Carbit Ride. Une fois l’appli configurée, on peut afficher directement un GPS sur l’écran de la moto, ainsi que d’autres informations utiles. C’est exactement ce que j’attends aujourd’hui d’une moto moderne : pas besoin de bricoler un support téléphone sur le guidon, tout passe par l’écran d’origine.

En roulant, c’est pratique, lisible et rassurant. On garde les yeux dans l’axe, sans multiplier les accessoires. Pour moi, c’est un réel argument en faveur de la BW11, surtout pour ceux qui utilisent leur moto pour aller bosser ou se déplacer régulièrement en zone urbaine et périurbaine.

Tenue de route : saine et rassurante, même sur pneus neufs

La tenue de route de la BW11 Heritage est clairement saine. La moto inspire confiance, elle reste stable et prévisible. Attention toutefois à un point important : lors de mon test, la moto était neuve, avec des pneus non rodés.

Par conséquent, je n’ai pas cherché la prise d’angle excessive, ni à solliciter le châssis avec des changements de direction brusques. Malgré ça, les sensations étaient bonnes. La moto suit sa trajectoire, ne se désunit pas, et donne envie d’augmenter progressivement le rythme une fois les pneus rodés.

Freinage et suspensions : rien de spectaculaire, mais efficace

Le freinage est correct et rassurant. Il ne surprend pas, mais il fait le travail. L’attaque est progressive, le dosage facile, et l’ABS apporte un vrai filet de sécurité, surtout sur route humide, ce qui, encore une fois, était souvent le cas pendant ce test.

Les suspensions, elles aussi, se montrent à la hauteur. Elles filtrent correctement les irrégularités de la chaussée et participent au sentiment de sécurité général. Ce n’est pas une moto sportive, et elle ne prétend pas l’être, mais pour une utilisation quotidienne, c’est cohérent et agréable.

Screenshot Screenshot

Quelques points pratiques… et quelques limites

La BW11 Heritage est dotée d’une alarme, ce qui est toujours appréciable pour un deux-roues électrique, souvent plus silencieux et parfois plus convoité.

Sous la selle, en revanche, il faut être clair : il n’y a qu’un tout petit rangement. On pourra y glisser quelques bricoles, mais n’espérez pas y loger un casque ou de gros accessoires. C’est un choix de design, assumé, mais à connaître avant l’achat.

Autre point à noter, et cette fois un vrai reproche : par temps pluvieux, la protection offerte par le garde-boue arrière n’est pas suffisante. On reçoit rapidement des projections, notamment dans le dos. Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est clairement perfectible, surtout pour une moto pensée pour un usage quotidien.

Le duo : possible, mais pas testé

La BW11 Heritage permet le duo. Le modèle qui m’a été prêté était équipé d’un dosseret, ce qui est plutôt rassurant pour un passager. En revanche, je n’ai pas testé la conduite à deux, donc je ne me prononcerai pas sur le confort ou l’impact sur les performances. En solo, en tout cas, la moto se montre très agréable.

Ma conclusion sur la BW11 Heritage : une électrique attachante et cohérente

Au final, cette Easy-Watts BW11 Heritage m’a laissé une impression très positive. C’est une moto très maniable, agréable à conduire, avec de vraies accélérations, une autonomie presque respectée, et une technologie bien intégrée, notamment grâce au mirroring via Carbit Ride.

Elle n’est pas parfaite : la protection arrière sous la pluie mériterait d’être revue, le rangement est symbolique, et la vitesse maxi annoncée est un peu optimiste. Mais dans l’ensemble, elle coche beaucoup de cases pour qui cherche une 125 électrique stylée, capable d’assurer au quotidien, sans stress et sans renoncer au plaisir de rouler.