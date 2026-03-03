NavaX Translation simplifie avec succès la traduction en pharmacovigilance

NavaX Translation vient bouleverser le secteur de la pharmacovigilance. Cette nouvelle solution d’ArisGlobal, réalisée avec TransPerfect Life Sciences, promet de simplifier la traduction des rapports de sécurité du médicament partout dans le monde. Traductions fiables, conformité réglementaire, et rapidité sont au rendez-vous pour les entreprises du secteur des sciences de la vie.

NavaX Translation : une avancée pour la pharmacovigilance mondiale

La pharmacovigilance fait face à des volumes importants de rapports en différentes langues. Cela entraîne souvent des retards et des tâches manuelles fastidieuses. NavaX Translation répond à ce défi : la plateforme traduit automatiquement et certifie les formulaires dans toutes les langues. Ces traductions sont réalisées à l’aide de modèles d’IA adaptés au secteur pharmaceutique, puis vérifiées par des experts linguistiques. Le travail manuel devient alors inutile, accélérant ainsi la prise en charge des rapports.

Automatisation et précision : les bénéfices clés de NavaX Translation

NavaX Translation intègre un processus totalement automatisé. Dès qu’un formulaire de sécurité n’est pas en anglais, le système le détecte et le traduit en quelques minutes. Les résultats sont impressionnants :

Précision des données supérieure à 95 %

Gains de temps de plus de 30 %

Respect strict des réglementations mondiales

Grâce à l’intégration API avec LifeSphere Safety, les traductions sont réintégrées de façon transparente. Les équipes gagnent donc en efficacité et en fiabilité.

Un partenariat stratégique pour la conformité réglementaire

En s’associant à TransPerfect Life Sciences, ArisGlobal assure une conformité totale avec les exigences du secteur pharmaceutique. Les traductions, certifiées et validées, permettent de gérer un grand nombre de dossiers dans plusieurs pays sans ajouter de complexité opérationnelle. Ce partenariat aide les organisations à grandir sur la scène internationale, tout en respectant les normes, la qualité et la sécurité attendues par les autorités sanitaires.

En conclusion, NavaX Translation révolutionne la gestion multilingue des rapports de sécurité dans le monde de la santé. Par l’automatisation, la précision, et une conformité irréprochable, la solution offre un atout majeur aux entreprises des sciences de la vie. Attendue dès juillet 2026 sur LifeSphere Safety, cette innovation promet de faire gagner un temps précieux tout en améliorant la qualité des données et la confiance dans les procédures de pharmacovigilance.

Lisez notre dernier article tech : Découvrez le pour et le contre : 5 raisons d’acheter (ou pas) le Motorola Edge 30 Ultra avant de craquer