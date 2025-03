Veeva Systems booste l’accès aux données avec l’API gratuite

Veeva Systems révolutionne l’accès aux données avec sa nouvelle API Direct Data. Cette intégration sans frais supplémentaires dans la plateforme Veeva Vault marque une avancée majeure pour le secteur des sciences de la vie. Cette annonce promet de transformer l’utilisation des données dans les applications d’intelligence artificielle.

intégration sans frais de l’api dans veeva vault

La nouvelle API Direct Data de Veeva est désormais incluse dans la plateforme Veeva Vault sans coût de licence supplémentaire. Ce développement permet aux utilisateurs d’accéder aux données jusqu’à 100 fois plus rapidement. Avec cette innovation, Veeva démontre son engagement à offrir des solutions performantes et accessibles pour révolutionner le secteur des sciences de la vie.

rapidité et fiabilité des données pour l’ia

Grâce à l’API Direct Data, les entreprises peuvent extraire des données de manière fiable et à grande vitesse. Cette capacité est essentielle pour alimenter les applications d’intelligence artificielle et mener des analyses précises. Les données, complètes ou incrémentielles, sont accessibles de façon transactionnellement saine, offrant ainsi de nouvelles possibilités aux clients et partenaires de Veeva.

connecteurs avec les principaux outils d’analyse

En 2025, l’API Direct Data inclura des connecteurs pour des outils d’analyse majeurs tels qu’Amazon Redshift, Snowflake, Databricks et Power BI. Cette fonctionnalité permettra des intégrations de systèmes optimisées. Ainsi, les utilisateurs accéderont facilement à des analyses approfondies, intégrées de manière transparente avec les infrastructures existantes. Cette initiative souligne le leadership de Veeva dans les solutions d’IA.

En conclusion, l’intégration de l’API Direct Data dans Veeva Vault est une étape clé pour l’innovation en matière d’IA. Cette avancée facilite une utilisation plus efficace des données dans le secteur des sciences de la vie. En mettant l’accent sur la facilité d’accès, la rapidité et la fiabilité, Veeva Systems démontre son engagement envers l’innovation continue et le soutien aux entreprises biopharmaceutiques et biotechnologiques à travers le monde.

