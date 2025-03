Manga – Sushi Ichi! : L’art du sushi à l’honneur

Le 19 février 2025 a marqué une date importante pour les amateurs de manga et de gastronomie japonaise en France. Ce jour-là, le premier tome de « Sushi Ichi! » d’Etsushi Ogawa est sorti, publié par les éditions Petit à Petit sous leur nouveau label, Kotodama.

« Sushi Ichi! » : Une plongée dans l’art du sushi

« Sushi Ichi! » est une série en huit volumes qui transporte les lecteurs dans le Japon de la fin du XIXᵉ siècle. Cette époque marque la formation du sushi tel que nous le connaissons aujourd’hui. Le protagoniste, Taisuke, est un maître sushi œuvrant dans le quartier animé de sushiya yokochō. Cette zone est réputée pour sa concentration de restaurants de sushi, allant des établissements haut de gamme aux étals de rue modestes.

Taisuke, surnommé « Shippū » ou « brise fraîche » en raison de sa personnalité bienveillante, est reconnu pour son habileté exceptionnelle. Il utilise son talent culinaire non seulement pour préparer des sushis exquis, mais aussi pour résoudre les conflits. Il apporte du réconfort aux habitants de son quartier. Chaque chapitre met en lumière une histoire touchante où la cuisine devient un moyen de communication et de guérison.

Le label Kotodama : Une fusion de fiction et de culture

Les éditions Petit à Petit ont lancé le label Kotodama avec pour ambition de faire découvrir la culture et l’histoire japonaises à travers des mangas enrichis de documentaires. Le terme « Kotodama » se traduit par « l’âme des mots » ou « paroles sacrées ». Cela reflète la croyance japonaise en la puissance mystique des mots et des noms.

Dans le cadre de ce label, « Sushi Ichi! » est accompagné de pages documentaires qui approfondissent divers aspects du sushi. On y retrouve des informations sur son histoire, ses ingrédients emblématiques, ses modes de consommation et son expansion mondiale. Cette approche offre aux lecteurs une expérience immersive. Elle mêle narration fictive et informations culturelles, pour mieux comprendre l’importance du sushi dans la culture japonaise.

Etsushi Ogawa : Un maître du manga culinaire

Etsushi Ogawa est un mangaka renommé, particulièrement apprécié pour ses œuvres centrées sur la cuisine. Parmi ses travaux notables figurent « Cooking Master Boy » et « Shin Chuuka Ichiban! ». Ces œuvres explorent également le monde culinaire avec une attention particulière aux détails et une passion pour la gastronomie.

Avec « Sushi Ichi! », Ogawa continue de célébrer l’art de la cuisine, en se concentrant cette fois-ci sur le sushi. Ce plat emblématique du Japon est mis en valeur avec son souci du détail et sa capacité à tisser des histoires émouvantes autour de la nourriture. Cela offre aux lecteurs une perspective unique sur la culture et les traditions japonaises.

Un regard sur l’histoire du sushi

Le sushi, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a évolué au fil des siècles. Initialement, il s’agissait d’une méthode de conservation du poisson en le fermentant avec du riz. Ce n’est qu’au XVIIIᵉ siècle, à Edo (ancien nom de Tokyo), que le nigirizushi, ou sushi pressé à la main, a vu le jour. Cette version rapide à préparer est devenue populaire parmi les habitants d’Edo en raison de sa commodité et de sa saveur fraîche.

« Sushi Ichi! » met en lumière cette période charnière de l’histoire culinaire japonaise. Ce manga offre aux lecteurs une immersion dans les origines du sushi moderne et les défis auxquels étaient confrontés les artisans de l’époque.

Conclusion

La sortie de « Sushi Ichi! » en France est une invitation à découvrir non seulement une histoire captivante, mais aussi à plonger dans la riche tradition culinaire du Japon. Grâce au label Kotodama, les lecteurs bénéficient d’une expérience enrichissante qui combine fiction et apprentissage culturel. Cela leur permet d’apprécier pleinement l’art du sushi et son importance dans la société japonaise.

Le deuxième tome de « Sushi Ichi! » est prévu pour le 16 avril 2025. Cela offrira aux lecteurs la possibilité de continuer leur exploration de l’univers de Taisuke et de la culture du sushi.