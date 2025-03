Crise chez Warner Bros : la firme ferme trois de ses studios et annule le projet Wonder Woman

Depuis quelque temps, Warner Bros a enchaîné les flops coté jeux vidéo. On peut citer entre autres l’annulation de Multiversus, son système free-to-play n’ayant pas convaincu les joueurs. L’avenir de Mortal Kombat 1 est également incertain, suite à la mauvaise réception de la dernière extension Khaos Reigns. Et dernièrement, Warner Bros a enfoncé le clou en fermant trois de ses studios, et mettant fin au développement de son prochain jeu, Wonder Woman. Enquête.

Fermeture des studios Warner Bros : pour un “changement stratégique de direction”.

L’année 2024 n’était pas top pour la division jeu vidéo de Warner Bros. En effet, la firme a enchaîné les échecs, d’abord avec Suicide Squad : Kill the Justice League de Rocksteady Studios, puis avec MultiVersus, l’extension Khaos Reigns de MK1, et enfin Harry Potter: Quidditch Champions. Et pour ne rien arranger, David Haddad, le président de Warner Bros. Interactive Entertainment a récemment quitté son poste après avoir dirigé la division jeux de la firme pendant plus de dix ans.

Face à ces flops, Warner Bros a donc décidé d’effectuer un “changement stratégique de direction”. La firme annonce donc sa décision de fermer trois de ses studios : Player First Games, développeur de MultiVersus, Warner Bros. Games San Diego, et Monolith Productions, développeur de Wonder Woman. Cette décision met aussi fin à la production du jeu.

“Après mûre réflexion, nous fermons trois de nos studios de développement : Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego. Il s’agit d’un changement de direction stratégique et non d’une réflexion sur ces équipes ou sur les talents qui les composent”, déclare Warner Bros dans son communiqué. “Le développement du jeu vidéo Wonder Woman de Monolith n’avancera pas. Notre espoir était de donner aux joueurs et aux fans la meilleure expérience possible pour le personnage iconique. Malheureusement, ce n’est plus possible avec nos priorités stratégiques.”

“Aussi difficile que soit cette journée, nous restons concentrés et enthousiastes à l’idée de recommencer à produire des jeux de haute qualité pour nos fans passionnés et développés par nos studios de classe mondiale. Nous ferons en sorte que notre activité Jeux redevienne rentable et en croissance en 2025 et au-delà”, conclut Warner Bros.

Souhaitons bonne chance à la firme, car la route vers le succès est encore longue et difficile…