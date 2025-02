La sortie de Fable est repoussé pour 2026, les premières images sont déjà prometteurs

Mauvaise nouvelle pour les gens qui attendaient Fable cette année. Alors que toute la communauté Xbox attendait de pied ferme l’arrivée du jeu, Microsoft en a décidé autrement. Le géant américain a alors annoncé sa décision de repousser la date de sortie de Fable en 2026. Il a quand même partagé quelques images inédites du jeu en guise de consolation. Et même si ce n’est encore qu’une pré-alpha, elle nous en met déjà plein les yeux…

Report de la sortie de Fable : plus de temps pour un rendu parfait

Dévoilé pour la première fois en 2020, Fable est un des gros titres de Microsoft les plus attendus de ces dernières années. Depuis, quelques teasers ont été diffusés, et en juin dernier, Microsoft avait déclaré que le reboot de Fable arriverait cette année. Malheureusement, ce ne sera plus le cas, car le géant vert a décidé de repousser sa sortie d’une année. On ne verra alors le jeu qu’en 2026.

Mardi dernier, Craig Duncan, responsable de Xbox Game Studios, s’est invité sur le podcast de Xbox pour annoncer la (mauvaise) nouvelle. “Nous avions annoncé que Fable arriverait en 2025, mais nous allons lui donner plus de temps et il sera livré en 2026. Je sais que ce n’est pas la nouvelle que les gens veulent entendre. Mais ce que je veux leur assurer, c’est que l’attente en vaut vraiment la peine. J’ai une confiance sans équivoque dans l’équipe de Playground”.

Mr. Duncan a également profité de son passage pour dévoiler quelques séquences de gameplay de Fable en pré-alpha. Certes, la vidéo est très courte, mais déjà, le rendu est beau. Très beau. Le développeur du jeu, Playground Games (Forza Horizon), a fait un excellent travail, selon le responsable de Xbox Game Studios. “Ce qu’ils apportent à la franchise Fable, c’est l’aspect visuel que l’on attend de Playground Games. Une jouabilité incroyable, un humour britannique et le point de vue de Playground dans la plus belle version d’Albion que l’on ait jamais vue.”

Souhaitons donc un bon travail à Playground Games, et rendez-vous l’année prochaine. En attendant, vous pouvez apprécier le premier rendu de Fable dans la vidéo ci-dessous :