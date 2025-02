Karma: The Dark World, la date de sortie est confirmée avec quelques nouvelles en plus

Un an après la première révélation de leur jeu, Wired Productions et Pollard Studio reviennent pour annoncer la date de sortie de Karma: The Dark World. Le jeu d’horreur psychologique s’offre une nouvelle bande-annonce, ainsi que quelques informations de la part de ses développeurs. Découvrons ensemble ce qui nous attend dans cet univers sombre et dystopique de l’Allemagne de l’Est.

Que nous réserve Karma: The Dark World ?

Développé par Wired Productions et Pollard Studio, Karma: The Dark World est un jeu d’horreur psychologique avec une vue à la première personne. L’histoire se déroule en 1984 dans un Allemagne de l’Est dystopique. La société est sous la direction d’une seule et grande firme, la Leviathan Corporation. À l’aide de sa technologie de surveillance de masse et de manipulation de l’esprit, elle tient la société en laisse. Son modus operandi : promettre une utopie au peuple.

Dans Karma: The Dark World, les joueurs incarnent Daniel McGovern, un agent itinérant du Bureau de la pensée de Leviathan. Sa mission est d’enquêter sur des crimes en entrant dans l’esprit des gens et découvrir leurs secrets. Mais ce qui est au début une tâche de routine devient une quête de remise en question, évoluant dans un monde plein de tromperie et de trahison. Même sa propre identité est remise en doute…

Inspiré des œuvres de David Lynch, Hideo Kojima ou encore Christopher Nolan, le jeu explore des thèmes tels que l’amour, l’obsession du contrôle et de la folie. Tournant sous Unreal Engine 5, il propose une narration immersive, saupoudrée d’une expérience sonore et visuelle époustouflantes.

Karma: the Dark World sortira le 27 mars prochain sur PS5 et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Wired Productions et Pollard Studio promettent également la sortie du jeu sur Xbox Series à une date ultérieure.

Vous jouez sur la PS5 Pro ? Karma: The Dark World proposera une multitude de fonctionnalités exclusives à la console. Parmi elles, il y a la l’intégration complète de la résolution super spectrale de la PlayStation. Vous pouvez également jouer au jeu en 4K60fps continu.

En attendant, appréciez la nouvelle bande-annonce :