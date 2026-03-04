Actualités

Guide imagerie thermique impressionne avec ses innovations à l’IWA 2026

il y a 20 minutesDernière mise à jour: 3 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Guide imagerie thermique dévoile ses solutions ApexVision et Orion C à l’IWA 2026.

Guide imagerie thermique continue de surprendre le monde de la chasse et des activités outdoor. À l’IWA OutdoorClassics 2026, la marque a dévoilé ses dernières innovations. Le public a découvert de nouvelles solutions thermiques alliant puissance et légèreté. Retour sur une présentation qui change la donne pour tous les passionnés.

Lancement de la technologie ApexVision à l’IWA 2026

Le salon IWA 2026 fut le théâtre du lancement officiel de ApexVision. Cette technologie bouleverse l’univers de l’imagerie thermique. Beaucoup de visiteurs se sont rendus au stand Guide pour voir les nouveautés en action. L’événement a aussi permis de découvrir en avant-première le clip-on TU1260MS. Les professionnels et les passionnés étaient au rendez-vous pour vivre ce moment unique.

Performances du TU1260MS : clarté et détails sur le terrain

Le point fort du salon fut la présentation des performances réelles du TU1260MS. Andreas Trenzinger, un chasseur allemand expérimenté, a montré des images authentiques prises sur le terrain. Ces images illustrent la capacité de la technologie à préserver les détails, même dans l’obscurité totale. Les participants ont noté la sensibilité exceptionnelle du détecteur ApexCore S1. Ce modèle offre une clarté « il faut le voir pour le croire » qui séduit tous ceux qui l’essaient.

Orion C : un clip-on thermique alliant portabilité et précision

Les discussions ont aussi tourné autour de la série Orion C. Ce clip-on thermique allie portabilité et performance. Pesant seulement 285 g, il se distingue par une autonomie d’une nuit, une résistance aux intempéries et une latence ultrafaible. Les experts soulignent que chaque gramme économisé favorise la stabilité du tir. Orion C devient donc une référence en matière d’accessoires de précision, idéale pour les chasseurs exigeants.

En conclusion, Guide impose un nouveau standard pour la clarté et la portabilité dans le monde de la chasse. Grâce à ApexVision et Orion C, les utilisateurs n’ont plus à choisir entre performance et légèreté. L’innovation signée Guide promet de transformer durablement l’expérience des passionnés d’outdoor.

Lisez notre dernier article tech : iPhone 17e : Apple frappe fort avec plus de puissance et deux fois plus de stockage

il y a 20 minutesDernière mise à jour: 3 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

jeux-mars-2026
Blockbusters, remakes…voici les sorties jeux vidéo de Mars 2026
il y a 1 heure
RemotePass lance les SpendCards pour simplifier les frais des équipes internationales.
RemotePass simplifie enfin la gestion des frais internationaux avec succès
il y a 2 heures
Galaxy Buds4 Pro
Révolution sonore : vivez l’expérience audio ultime avec les Galaxy Buds4 Pro
il y a 3 heures
Huawei SuperPoD dévoile ses innovations informatiques au MWC 2026 de Barcelone.
Huawei SuperPoD impressionne au MWC 2026 avec de puissantes innovations
il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page