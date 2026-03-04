Guide imagerie thermique impressionne avec ses innovations à l’IWA 2026

Guide imagerie thermique continue de surprendre le monde de la chasse et des activités outdoor. À l’IWA OutdoorClassics 2026, la marque a dévoilé ses dernières innovations. Le public a découvert de nouvelles solutions thermiques alliant puissance et légèreté. Retour sur une présentation qui change la donne pour tous les passionnés.

Lancement de la technologie ApexVision à l’IWA 2026

Le salon IWA 2026 fut le théâtre du lancement officiel de ApexVision. Cette technologie bouleverse l’univers de l’imagerie thermique. Beaucoup de visiteurs se sont rendus au stand Guide pour voir les nouveautés en action. L’événement a aussi permis de découvrir en avant-première le clip-on TU1260MS. Les professionnels et les passionnés étaient au rendez-vous pour vivre ce moment unique.

Performances du TU1260MS : clarté et détails sur le terrain

Le point fort du salon fut la présentation des performances réelles du TU1260MS. Andreas Trenzinger, un chasseur allemand expérimenté, a montré des images authentiques prises sur le terrain. Ces images illustrent la capacité de la technologie à préserver les détails, même dans l’obscurité totale. Les participants ont noté la sensibilité exceptionnelle du détecteur ApexCore S1. Ce modèle offre une clarté « il faut le voir pour le croire » qui séduit tous ceux qui l’essaient.

Orion C : un clip-on thermique alliant portabilité et précision

Les discussions ont aussi tourné autour de la série Orion C. Ce clip-on thermique allie portabilité et performance. Pesant seulement 285 g, il se distingue par une autonomie d’une nuit, une résistance aux intempéries et une latence ultrafaible. Les experts soulignent que chaque gramme économisé favorise la stabilité du tir. Orion C devient donc une référence en matière d’accessoires de précision, idéale pour les chasseurs exigeants.

En conclusion, Guide impose un nouveau standard pour la clarté et la portabilité dans le monde de la chasse. Grâce à ApexVision et Orion C, les utilisateurs n’ont plus à choisir entre performance et légèreté. L’innovation signée Guide promet de transformer durablement l’expérience des passionnés d’outdoor.

