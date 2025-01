TEST – Ultrahuman Ring Air : la bague connectée qui fait de l’ombre aux SmartWatch ?

Dans un monde où les montres connectées dominent le marché des accessoires technologiques, certaines alternatives se démarquent par leur discrétion et leur approche minimaliste. Les bagues connectées, encore peu connues, commencent à séduire les utilisateurs en quête d’un suivi précis mais moins intrusif. Ultrahuman, marque déjà reconnue dans le domaine du bien-être, propose avec sa Ring Air une solution élégante et innovante. Promettant de suivre votre activité, votre sommeil et vos biomarqueurs, cette bague semble taillée pour les accros du fitness comme pour les amateurs de technologie discrète. Mais tient-elle réellement ses promesses ?

Présentation de l’Ultrahuman Ring Air

L’Ultrahuman Ring Air marque une évolution dans l’univers des objets connectés. Cette bague vise à offrir une alternative discrète aux montres intelligentes tout en conservant des fonctionnalités avancées. Conçue pour s’adapter à une vie active, elle combine suivi biométrique précis et design minimaliste, permettant aux utilisateurs de surveiller leur santé sans attirer l’attention.

La marque Ultrahuman, connue pour ses solutions de bien-être, promet une bague capable de suivre l’activité physique, le sommeil et divers biomarqueurs grâce à des capteurs de pointe. L’objectif est de fournir des données exploitables, que ce soit pour optimiser ses entraînements ou pour mieux comprendre ses rythmes physiologiques.

Avec un positionnement tourné vers le confort et la polyvalence, la Ring Air cible autant les passionnés de fitness que les personnes recherchant un appareil de suivi discret et efficace. Le tout sans sacrifier l’autonomie ni la simplicité d’utilisation, des points essentiels pour intégrer cet outil dans une routine quotidienne.

Caractéristiques techniques

Dès qu’on pose les yeux sur l’Ultrahuman Ring Air, on comprend son principal atout : la discrétion. Avec sa conception en titane ultraléger et sa finition soignée, cette bague n’attire pas l’attention. Elle passe pour un bijou classique, parfait pour ceux qui souhaitent un suivi sans afficher un gadget connecté au poignet.

Une technologie concentrée dans un format minimaliste

Malgré sa taille réduite, la bague embarque des capteurs performants capables de mesurer :

Votre fréquence cardiaque en continu,

en continu, Les variations de votre rythme cardiaque (HRV),

La qualité de votre sommeil ,

, Et bien sûr, votre activité physique quotidienne.

Cependant, on note une limite dans son design : il est impossible de savoir si le capteur est bien orienté. C’est un détail qui pourrait impacter la précision des données, surtout lors de séances d’entraînement intensives.

Une autonomie adaptée au quotidien

Ultrahuman annonce une autonomie moyenne de 5 jours. En pratique, c’est une promesse globalement tenue, même si j’ai remarqué quelques comportements erratiques de la batterie. Par exemple, il m’est arrivé d’avoir une alerte à moins de 10 %, puis de voir la charge bondir à 29 % après quelques secondes de branchement. Heureusement, la bague se recharge rapidement, et un court passage sous le chargeur, souvent pendant une douche, suffit à maintenir son niveau d’énergie.

Prise en main et expérience utilisateur

Dès la sortie de la boîte, l’Ultrahuman Ring Air s’installe facilement. La configuration initiale est simple et rapide, un vrai point fort pour ceux qui ne souhaitent pas perdre de temps avec des réglages complexes. Cependant, c’est dans l’usage quotidien que la bague dévoile ses atouts… et ses quelques limites.

Un confort discret au quotidien

Le design de cette bague n’est pas seulement élégant : elle est aussi étonnamment confortable. Une fois en place, on l’oublie rapidement, que ce soit au travail, pendant une séance de sport ou même en dormant. Sa légèreté joue un rôle clé dans cette sensation. Autre point positif : elle reste si discrète que personne autour de moi n’a deviné qu’il s’agissait d’un accessoire connecté.

Seul bémol : la lumière verte du capteur. Si elle est presque invisible de jour, elle devient intrusive la nuit, illuminant parfois l’espace autour. Un détail mineur, mais qui peut gêner les utilisateurs sensibles à la lumière pendant leur sommeil.

Une application perfectible mais riche en informations utiles

L’application qui accompagne l’Ultrahuman Ring Air n’est pas qu’un simple tableau de chiffres : c’est un véritable guide pour mieux comprendre ses données corporelles. Elle va au-delà d’un affichage brut en traduisant les scores (sommeil, récupération, activité, stress) en conseils clairs et faciles à suivre. C’est l’un des aspects que j’apprécie particulièrement : elle ne se contente pas de vous dire que quelque chose ne va pas, elle vous explique pourquoi et comment y remédier. Par exemple, en améliorant votre récupération ou en diminuant votre stress au fil du temps.

Les chiffres sont accessibles, mais la manière dont ils sont interprétés simplifie grandement leur compréhension. On évite ainsi les prises de tête à essayer de décoder ce que chaque changement signifie. De plus, chaque donnée est enrichie d’explications détaillées. Une fonctionnalité qui manque dans beaucoup d’applications similaires, mais qui ici fait toute la différence. Par exemple, en consultant les informations sur la fréquence cardiaque au repos, l’application vous propose des conseils pratiques, comme éviter les stimulants ou adopter des protocoles de relaxation.

Cela dit, il reste encore des points à améliorer. Il serait très utile de pouvoir éditer manuellement certaines activités ou d’exclure les moments où l’on utilise son téléphone avant de dormir, souvent comptabilisés par erreur comme du sommeil. Ces ajustements pourraient rendre l’expérience encore plus fluide et précise.

Performances et précision – Quand les chiffres parlent

Avec une bague connectée comme l’Ultrahuman Ring Air, la qualité des données est essentielle. Après plusieurs mois d’utilisation, j’ai pu tester ses capacités dans des situations variées, et si certaines mesures impressionnent, d’autres montrent des limites. Voici le verdict.

Un suivi du sommeil… parfois trop enthousiaste

La bague excelle dans l’analyse des cycles de sommeil. Elle décompose vos nuits en différentes phases : sommeil léger, profond et paradoxal. Cependant, un problème persiste : elle peut comptabiliser à tort des périodes d’inactivité comme du repos. Par exemple, si vous êtes sur votre téléphone avant de vous endormir, ces moments seront ajoutés au temps de sommeil total. Une future mise à jour pourrait facilement corriger ce point.

Des limites en mode workout

Lorsqu’il s’agit de mesurer la fréquence cardiaque au repos ou lors d’une activité modérée, la bague est très précise. Cependant, en mode workout intense, elle peine à suivre la cadence. Lors d’une séance où ma fréquence cardiaque atteignait 190 bpm selon ma montre connectée et le système intégré d’un tapis de course, la bague affichait seulement 120-125 bpm. Une différence notable qui pourrait décevoir les sportifs exigeants.

Une technologie encore en rodage

Malgré ces limitations, les capteurs restent globalement fiables pour un usage quotidien. Ils fournissent une vision claire de vos tendances générales, mais ne remplacent pas des équipements spécialisés pour les entraînements intensifs. Cela place la Ring Air comme une excellente solution pour le suivi de santé, mais un complément et non une alternative pour les athlètes.

Conclusion : Une alternative discrète aux montres connectées ?

Après plusieurs mois avec l’Ultrahuman Ring Air, le bilan est globalement positif. Cette bague connectée coche plusieurs cases importantes : un design discret et élégant, un confort optimal et des fonctionnalités solides pour un suivi quotidien de la santé. Elle est idéale pour ceux qui recherchent une alternative aux montres connectées ou qui trouvent ces dernières trop voyantes.

Cependant, quelques points méritent encore des améliorations. La précision en mode workout intense reste inférieure à celle d’une montre dédiée, et l’application gagnerait à proposer des outils d’édition plus complets pour personnaliser les activités. De même, la gestion de la batterie pourrait être optimisée pour éviter des comportements imprévisibles.

Malgré ces défauts mineurs, la Ring Air s’impose comme une solution innovante pour le quantified self. Elle offre une approche plus minimaliste du suivi de la santé, tout en gardant une précision suffisante pour les besoins du quotidien. Si vous cherchez un accessoire discret, efficace et élégant, cette bague pourrait bien être votre nouvelle alliée. Normalement vendue 379€ vous avez -10% avec le code LCDG10 ou avec ce lien directement vers le site officiel.