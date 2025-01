Eclipsa Audio, le nouveau format audio spatial de Samsung et Google !

Samsung compte bien lancer du lourd pour cette nouvelle année. En effet, le géant sud-coréen va promouvoir un nouveau standard pour ses téléviseurs et barres de son qui sortiront cette année. Ce standard s’appelle Eclipsa Audio. Et il compte bien rivaliser avec Dolby Atmos !

Eclipsa Audio nous fera profiter d’expériences sonores 3D

Le nouveau format audio spatial de Samsung et Google permettra effectivement de faire des expériences audio 3D sur certaines vidéos YouTube. Ce standard disposera d’un support disponible sur toute la gamme de téléviseurs et de barres de son Samsung 2025.

Pour information, Samsung n’a plus pris en charge Dolby Vision HDR au fil des ans pour les métadonnées HDR dynamiques au fil des ans. À la place, le fabricant a choisi de promouvoir HDR10 Plus. Désormais, il semble que le géant veuille prendre en charge l’audio 3D open source. En effet, Eclipsa Audo pourrait bientôt servir d’alternative gratuite au Dolby Atmos.

Pour le moment, Dolby Atmos est le format audio 3D dominant. Les fabricants de matériel comme Samsung doivent ainsi payer pour obtenir des licences afin d’en équiper leurs téléviseurs et autres équipements. Néanmoins, avec Eclipsa Spatial, Samsung affirme que, comme Atmos, il prend en charge l’ajustement des données audio. Ce standard prendrait en charge l’emplacement, l’intensité des sons et les réflexions spatiales pour créer une expérience en 3D.

De « Immersive Audio Model and Formats » à « Eclipsa Audio »

Le partenariat entre Google et Samsung pour le développement d’une technologie audio spatiale remonte à 2023. À l’époque, la technologie s’appelait « Immersive Audio Model and Formats » (IAMF). Le responsable de l’audio spatial chez Samsung, WooHyun Nam, avait déclaré que le format fournirait « un cadre open source complet pour l’audio 3D, de la création à la diffusion et à la lecture ».

Cette technologie a depuis été adoptée par l’Alliance for Open Media, un groupe qui milite pour la prise en charge des codecs libres de droits. Ce groupe compte parmi ses membres des géants comme Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, sans oublier Samsung et Google.

En outre, Samsung et Google ont également mis en place un programme de certification avec la Telecommunications Technology Association. L’objectif serait de « garantir une qualité audio constante » pour tous les appareils qui utilisent ce nouveau format audio. En tout cas, il est possible qu’Eclipsa Audio fasse ses premiers pas lors du CES 2025.