Apple Music : l’Audio Spatial est disponible, comment en profiter ?

Apple Music déploie la qualité audio lossless ainsi que “l’Audio Spatial” Dolby Atmos sur une sélection de morceaux de musique de son catalogue. Qu’est-ce que cela change concrètement ? Comment en profiter ? Réponse dans cet article !

Apple lance le Spatial Audio et son format lossless sur Apple Music

Au cours de la conférence d’ouverture de la WWDC, Apple a lancé le Spatial Audio dans Apple Music. Des milliers de morceaux compatibles sont désormais disponibles. En effet, l’entreprise de Cupertino a d’abord présenté iOS 15, iPadOS 15 et MacOS Monterey avant de faire la lumière sur ses « nouvelles » fonctions musicales.

Tous les iPhone sous iOS 14.6 et la bêta iOS 15 sont compatibles – les utilisateurs Android ont également accès à la qualité audio sans perte, mais pas à l’Audio Spatial Dolby Atmos.

Il est déjà possible depuis plusieurs mois de profiter de l’audio spatial avec compatibilité Dolby Atmos via les AirPods Pro ou le casque AirPods Max. Cependant, Apple est allé encore plus loin. Son système maison de virtualisation sonore à 360° arrive sur Apple Music. La firme a en effet ajouté les premiers titres mixés en Dolby Atmos sur Apple Music, sa plate-forme de musique en streaming, ainsi que des morceaux au format Apple Lossless Codec Audio (ALAC), c’est-à-dire sans perte de qualité audio.

Ce n’est pas la première technologie de ce type. Dolby Atmos for Headphones existe depuis un certain temps déjà, tandis que Sony a son format 360 Reality Audio pour la musique, il y a également de l’audio 3D dans certains jeux PS4 et PS5.

Apple n’a pas communiqué sur le nombre de titres compatibles en Spatial Audio, mais s’est contentée de citer quelques exemples d’artistes : « c’est disponible dès aujourd’hui avec les albums de certains de vos artistes préférés, tels qu’Ariana Grande, The Weeknd, J Balvin et Kacey Musgraves », a précisé Gagan Gupta, le chef produit en charge du service chez Apple. Ainsi, vous avez de la musique récente, mais aussi des sons plus anciens.





Pour créer le format Audio Spatial, Apple s’est associé à Dolby et son format Dolby Atmos afin de simuler une diffusion immersive du son tout autour de l’utilisateur. Il nécessite, bien entendu, un matériel spécifique pour être diffusé. Pour l’instant, le Spatial Audio d’Apple n’est compatible qu’avec l’Apple TV 4K (2017 et 2021), les AirPods et les casques Beats dotés des puces H1 ou W1 et bien évidement des derniers iPhone, iPad et Mac M1. Quant au lossless, il concernerait 20 millions de titres à l’heure de ce lancement, Apple prévoyant de monter ce total à 75 millions de morceaux d’ici la fin 2021.

