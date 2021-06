Apple homeOS : un nouveau système pour gérer vos appareils connectés

Lors de la WWDC 2021, Apple a dévoilé son dernier système : homeOS. L’objectif de ce nouveau service est de connecter et centraliser la gestion de tous les objets de la maison en s’appuyant à la fois sur les iPhone, les Apple Watch et les HomePod.

homeOS : centraliser tous les objets connectés

La marque à la Pomme compte s’appuyer sur homeOS pour faire vivre au quotidien trois piliers que sont la facilité d’utilisation, le fait de mieux vivre ensemble et le respect et la sécurité de la vie privée.

Alors que les objets pour faire des maisons modernes des temples des produits connectés se démultiplient, Apple dévoile, après un premier teasing malheureux, son nouvel outil pour la maison et la domotique : homeOS. Le 5 juin 2021, une offre d’emploi pour la firme de Cupertino avait laissé fuité le nom du futur « cerveau » qui connecterait tous les objets domotiques de votre foyer, avant que l’entreprise ne rectifie le tir en mentionnant son enceinte connectée et l’Apple TV.

L’ouverture de la WWDC 2021 a donc été l’occasion de révéler au grand public la naissance de homeOS. La firme a par ailleurs annoncé que les HomePod mini, déjà proposés dans une quinzaine de pays tels que la France, le Canada, les Etats-Unis ou encore la Grande-Bretagne, seront aussi disponibles en Autriche, en Nouvelle-Zélande et en Italie d’ici la fin de l’année 2021.

Ce déploiement est nécessaire tant cette homeOS va s’appuyer sur les HomePod mini pour rendre votre maison plus connectée et sécurisée, par le biais de votre iPhone ou de votre Apple Watch. Ainsi, grâce à l’application Home, vous pourrez par exemple déverrouiller votre porte d’entrée en arrivant à proximité ou même à distance pour les personnes choisies.

Apple déploie Siri dans toute la maison

Avec l’intégration du nouveau système homeOS, l’assistant connecté est désormais capable de contrôler directement une Apple TV. Vous pourrez lui demander de regarder un film depuis un HomePod. Aujourd’hui, la petite enceinte peut simplement allumer une Apple TV.

Mais la véritable évolution pour Apple est la capacité pour des constructeurs tiers d’intégrer Siri dans leurs appareils. À la manière de Google et Amazon avec Assistant et Alexa, des constructeurs pourront utiliser Siri et connecter leurs appareils à HomeKit, directement à la voix. Apple a fait la démonstration d’un thermostat connecté, mais a promis des partenariats avec les plus grandes marques.

