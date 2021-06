Arrivé très récemment sur le marché de l’aspirateur-balai, le Jimmy H9 pro souhaite clairement s’imposer comme l’une des références de son marché. La mission ici est-elle réussite ? Passons cela en revue dans notre test complet.

Design : Compact, avec de bonnes finitions

Comme d’habitude, Jimmy semble abandonner la qualité de l’emballage pour se concentrer uniquement sur le contenu. Nous oublions l’apparence car franchement, ce sera pour nous une déception pour un aspirateur à ce prix. Il y a cependant tellement de pièces et d’accessoires comme la brosse principale motorisée, rouleau, brosse à moquette, suceur plat, brosse douce, tuyau extensible, raccord… Tant d’accessoires qui rend cet aspirateur flexible à l’usage.

Une fonctionnalité du produit que nous avons trouvé très pratique au quotidien, c’est le fait que l’aspirateur puisse se plier en deux, en demi-teinte. Cela permet en autres de passer sous des meubles plus facilement, là où d’autres concurrents ne proposent pas cette fonctionnalité. Pour des personnes ayant des problèmes de dos, l’efficacité du système de pliage est intéressant, et robuste selon nos tests.

Au total, le H9 Pro est livré avec une quinzaine d’accessoires, dont une batterie amovible qui peut être chargée via une station d’accueil indépendante. En matière de design pur, il ressemble à une combinaison d’aspirateurs Dyson et Shark, car il combine les meilleures caractéristiques des deux. L’aspirateur s’impose cependant, malgré le packaging, comme un aspirateur vraiment qualitatif, avec de très belles finitions. Ajoutons un autre point positif : la marque propose désormais un stand de rangement des plus pratiques : en plus de faire office de dock de charge pour l’aspirateur, ce dernier permet surtout de stocker l’ensemble des accessoires fournis.

Dans l’ensemble, selon nous, le Jimmy H9 Pro ne s’illustre pas par son packaging, mais plutôt pour la qualité de l’aspirateur et le nombre d’accessoires impressionnants.

Puissance & Performance : Le point fort du Jimmy H9 Pro

En matière de puissance, c’est un sans-faute puisque l’aspirateur bénéficie d’une puissance de 600W, et d’une aspiration de 25 kPa et 200 AW. Pour moins de 430€, le Jimmy H9 fait donc mieux que la plupart de la concurrence. Il s’illustre ici clairement avec une puissance parfois 2 fois supérieure à beaucoup d’autres modèles, comme certains produits de chez Dyson.

Dans les faits, qu’est-ce que cela donne ? Simplement, une puissance d’aspiration impressionnante, qui aspire toute la saleté. Cela permet de venir à bout de n’importe quelle saleté sans trop de difficulté. Non seulement la puissance en tant que telle est excellente, mais la motorisation de la brosse permet de se débarrasser des amas de poussière épaisse. Vous pouvez, après usage, enlever le corps principal facilement afin d’avoir accès au bac à poussière et à tout le système de filtration cyclonique, pour vider votre aspirateur. Cette opération est à faire rarement, puisque le réservoir est très important. Ce dernier fait 0.6L, ce qui reste au-dessus des normes du marché et des modèles concurrents dans cette gamme de prix.

Avec ses caractéristiques et cette puissance, on pourrait malheureusement reprocher au H9 Pro d’être un petit peu trop bruyant, quoique cela reste très proche des normes du marché. Pour contrer cela, Jimmy propose 4 modes d’aspirations :

Éco : Mode clairement silencieux, qui donne une autonomie longue durée

Turbo : Mode simplement standard, avec une bonne autonomie.

Max : Mode utile et efficace dans des environnements plus compliqués. L’autonomie va par contre fondre rapidement

Mode Auto : L’aspirateur viendra ajuster sa force d’aspiration en fonction du sol sur lequel il est. Il s’ajuste en fonction de son environnement.

Selon nous, cela reste quand même un aspirateur de grande qualité à l’utilisation, puisqu’il profite vraiment d’une expérience de qualité en matière d’aspiration.

Autonomie : Au rendez-vous !

Le Jimmy H9 Pro est équipé d’une batterie de 300mAh. Le constructeur propose d’ailleurs une batterie amovible, qui peut être changée en cas de problème. Ici, cela reste un point intéressant pour garder votre produit de nombreuses années. Qu’est-ce que cela donne dans les faits ?

Au quotidien, le Jimmy H9 Pro ne fait pas de miracle mais reste largement au rendez-vous. Le robot aspirateur permet tout de même une utilisation d’un peu plus d’une demi-heure en mode Auto, ce qui s’avère largement suffisant pour un nettoyage rapide d’une grande surface, comme une maison à plusieurs étages. En mode Max, l’autonomie est autour des 20 minutes. N’oublions pas que ces chiffres sont très variables, car en fonction de la brosse que vous utilisez dans le pack, l’aspirateur peut tenir jusqu’à une heure et quart en autonomie. La recharge complète prend 4h en moyenne.

Conclusion : La formule haut de gamme parfaite !

Malgré un unboxing décevant, l’aspirateur est pour nous un incontournable dans sa gamme de prix. Il profite d’une bonne autonomie, d’un design robuste, d’un nombre d’accessoires importants tout en alliant tout cela avec une puissance d’aspiration à toute épreuve. La formule proposée par Jimmy est au rendez-vous. Retrouvez-le à moins de 365€ sur Geekmaxi avec le code JimmyH9ProFR.