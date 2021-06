PS5 : l’année des reports chez Sony ?

Tandis que l’E3 2021 va bientôt ouvrir ses portes, pour rappel le salon se tiendra du 12 au 15 juin 2021. À l’approche de cet évènement Sony et sa PS5 étaient clairement au cœur de nombreuses attentions. En effet, de grosses sorties sont attendues sur 2021 et 2002. Bon soyons clairs, les récentes déclarations de Hermen Hulst, le président des PlayStation Studios ne sont pas toutes bonnes.

La PS5 a encore faim !

Hermen Hulst a partagé des informations intéressantes sur le futur de la ludothèque PS5. Les Studios PlayStation sont actuellement en train de développer 25 nouveaux jeux. La société japonaise nous indique également que la moitié de ces titres en développement sont des nouvelles licences. Il faut avouer que c’est plutôt une très bonne nouvelle.

Côté mauvaise nouvelle, l’officialisation du report de God of War Ragnarok. Ce dernier est reporté à 2022, il avait été annoncé la veille de l’ouverture des précommandes PS5. C’était peu probable qu’un titre de cette trempe sorte en un an de développement. Surtout si on y ajoute les contraintes professionnelles liées à la crise sanitaire mondiale. Santa Monica Studio vient d’annoncer que le jeu ne serait une exclusivité PS5, le jeu sera disponible également sur la PS4. Cette stratégie est certainement liée à la pénurie de PS5.

D’ailleurs la stratégie de la sortie combinée sur l’ancienne et l’actuelle PlayStation s’appliquera également pour la simulation automobile de Polyphony Digital, Gran Turismo 7.

Un nouveau jeu à l’Horizon ?

La semaine passée Guerrilla Games nous a présenté une longue séquence du gameplay de leur futur hit Horizon Forbidden West. Après un excellent premier opus, ce jeu est clairement attendu par les joueurs. Lors de la présentation du gameplay, il n’y a pas eu de date officielle de sortie d’annoncée, mais l’équipe de développement fait tout ce qu’il faut pour essayer de sortir le jeu pour la fin de l’année. Doit-on s’attendre à un report également ? Rien n’exclut !

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé. En attendant nous allons suivre de près les annonces de l’E3 2021.