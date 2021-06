Apple pourrait lancer son casque de réalité virtuelle en 2022

Apple pourrait lancer son premier casque de réalité augmentée, les Apple Glass, dans le courant du second trimestre 2022. Les premières annonces pourraient avoir lieu lors de la keynote d’introduction de la WWDC 2022.

Apple : une nouvelle catégorie de produits l’année prochaine ?

Les conférences WWDC sont généralement dédiées aux nouveautés logicielles, ce qui n’empêche pas Apple d’en profiter aussi quelques fois pour lancer de nouveaux produits ou annoncer quelques mises à jour. On s’attendait par exemple cette année à ce qu’Apple dévoile de nouveaux MacBook Pro M1, et peut-être enfin le casque de réalité augmentée dont les rumeurs teasent l’arrivée depuis des mois.

Or, il n’y en a eu au final que pour iOS 15, iPadOS, Facetime, macOS, watchOS et tvOS. Avec certes pas mal de nouveautés, mais aucune mention des nouvelles catégories de produit qui se profilent.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo prévoit que le casque de réalité augmentée d’Apple sera lancé au deuxième trimestre de 2022. Il devrait s’agir d’un outil de développement et d’un tremplin vers les Apple Glasses.

Apple travaille sur des casques de réalité augmentée, qui comprendront des dispositifs de « réalité mixte ». Cela signifie qu’il pourra être à la fois utilisé en tant que casque VR et en tant que casque AR.

Un casque de réalité mixte pour 2022, selon Ming-Chi Kuo

Apple devrait lancer un casque de réalité augmentée au deuxième semestre 2022, selon l’analyste connecté Ming-Chi Kuo. Dans une note aux investisseurs au lendemain de la WWDC 2021, l’analyste a confirmé un calendrier de lancement établi pour la première fois en avril et qui prévoit le lancement par la firme de Cupertino d’un casque AR à la mi-2022.

Apple développerait deux casques. La première version annoncée pour un lancement en 2022 serait une visière traditionnelle de style réalité virtuelle, avec 15 caméras pour une expérience des plus immersives. Il s’agirait d’un casque à « réalité mixte ». Une deuxième variante plus proche de l’élégance de lunettes classiques exploiterait quant à elle la technologie du guide d’ondes optique pour superposer des graphiques générés par ordinateur sur un paysage réel. Ce second casque, appelé Apple Glass, pourrait suivre en 2025.

