Zoopunk : le préquel de F.I.S.T. se dévoile au Xbox Partner Preview, mais fait déjà polémique

Vous souvenez-vous de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, le metroidvania à la sauce cyberpunk de Ti Games ? Eh bien, il est passé de la 2D à la 3D cinématographique, avec un nouveau préquel baptisé Zoopunk. Dévoilé en grande pompe lors du Xbox Partner Preview, le jeu est déjà au cœur des conversations. Et pas qu’en bien…

Zoopunk, un préquel au cœur de Torch City…et d’une polémique

Situé plusieurs décennies avant les événements du premier jeu, Zoopunk plonge les joueurs dans les prémices de la “Première Guerre de Torch”. La ville mécanique animalière, encore en pleine transformation, devient le théâtre d’un bouleversement majeur : l’apparition de la Fire Seed. Il s’agit d’une source d’énergie instable, pouvant accélérer le progrès tout en faisant émerger des machines de guerre conscientes.

Ti Games abandonne également la 2D du premier opus pour adopter une formule action-aventure 3D. Le gameplay en vue à la troisième personne met en avant un trio de protagonistes complémentaires :

Rayton , le lapin agile expert du corps-à-corps ;

, le rhinocéros massif et sa grande épée enflammée ;

, le rhinocéros massif et sa grande épée enflammée ; Trixie, l’écureuil acrobatique spécialiste des attaques éclairs.

Malheureusement, à peine révélé, Zoopunk a essuyé une vague de critiques autour d’un potentiel recours à l’IA générative. Face à ces accusations, Ti Games a rapidement clarifié : l’intégralité des assets principaux est créée par des artistes humains. L’IA n’interviendra que pour du contenu généré par les joueurs, dont les skins, motifs et designs personnalisés.

Voici la bande-annonce dévoilée à l’Xbox Partner Preview :

Une belle pépite pour 2027

TiGames a élargi considérablement le lore de l’univers de Zoopunk. La confrontation idéologique autour de l’âme — innée chez les animaux, mais “copiable” pour les machines — servira de fil rouge à l’histoire du jeu. Chaque région visitée promet également de dévoiler une identité propre, entre ressources uniques et luttes internes.

Alors, conquis ? Si vous l’êtes, il faudra vous munir de patience, car Zoopunk ne sera disponible qu’en 2027. Il sortira sur Xbox Series, PS5 et PC via Steam.

En attendant, appréciez la dernière vidéo de gameplay du jeu :