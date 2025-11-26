Colis Privé : des millions de clients sont victimes d’une cyberattaque

Avec près de 90 millions de colis distribués chaque année, Colis Privé est un acteur majeur de la livraison en France. Fin novembre 2025, l’entreprise a confirmé avoir été victime d’une fuite de données importante. Cet incident concernerait des millions de clients et met en lumière la fragilité des systèmes logistiques face aux cyberattaques. Si aucune donnée bancaire n’a été compromise, les informations personnelles collectées suffisent à créer un climat d’inquiétude.

Une cyberattaque limitée mais des données sensibles en jeu

Colis Privé a indiqué avoir subi un « accès non autorisé et limité » sur une partie de ses systèmes informatiques. Selon l’entreprise, les données concernées incluent le nom, prénom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone des clients. L’entreprise insiste sur le fait qu’aucun mot de passe ni donnée bancaire n’a fuité. Cependant, ces informations personnelles représentent une cible de choix pour les cybercriminels. En effet, ils sont capables de les exploiter dans des campagnes de phishing ou d’arnaques liées aux livraisons.

La société affirme avoir rapidement pris des mesures pour contenir l’incident et sécuriser ses systèmes. Un message a été envoyé aux clients afin de les informer de la situation et de rappeler les précautions à adopter. Malgré cette communication, l’ampleur de la fuite souligne la vulnérabilité des opérateurs logistiques. Ces derniers sont particulièrement exposés dans un contexte de croissance du commerce en ligne.

Un secteur logistique sous pression face aux cybermenaces

Cet incident ne se limite pas à un problème technique isolé. En effet, il révèle les failles persistantes de la cybersécurité dans le secteur logistique, devenu stratégique pour l’économie française. Les données de livraison, bien que considérées comme « non sensibles », possèdent une valeur stratégique. Elles permettent aux cybercriminels de créer de fausses livraisons ou de cibler les consommateurs avec des escroqueries très crédibles.

Par ailleurs, avec des millions de colis traités chaque année, Colis Privé manipule un volume massif d’informations personnelles. Les experts estiment que les opérateurs du « dernier kilomètre » sont désormais des cibles. La raison serait qu’ils concentrent des données précises et exploitables. Pour Colis Privé, l’enjeu est désormais de restaurer la confiance et de renforcer ses défenses face à des menaces qui ne cessent de croître.