Realme s’associe une nouvelle fois à Aston Martin pour le Realme GT 8 Pro Dream Edition

Comme pour le GT 7 Pro, Realme s’associe avec l’écurie de Formule 1 Aston Martin Aramco F1 Team afin de présenter le fleuron de sa gamme. Le Realme GT 8 Pro Dream Edition est le nouveau haut de gamme de la marque chinoise, disponible ici dans un coffret collector exceptionnel. Le smartphone, dans cette version, offre un coloris unique aux couleurs de l’écurie. Un magnifique teinte Lime Essence, inspirée des couleurs de la marque britannique. Le rendu métallisé « racing » de la peinture, associé à un cadre en métal et des lignes aérodynamiques, donne une réelle impression haut de gamme, digne de l’excellence associée à la Formule 1.

Le style étant au cœur des préoccupations de beaucoup de personnes aujourd’hui. Realme pense à eux avec une première mondiale dans ce domaine. En effet, nous retrouvons un module photo interchangeable permettant de choisir entre un style arrondi ou plutôt rectangulaire. Deux vis permettent rapidement de faire le changement. Bien entendu, le coffret Realme GT 8 Pro Dream Edition dispose de deux coques différentes. Parfait pour matcher avec le choix que vous ferez !

Le contenu du coffret, parlons-en. Bien fourni, vous pourrez mettre la main sur certains accessoires uniques. Comme par exemple un extracteur de carte SIM en forme de monoplace F1, de quoi se démarquer de la concurrence.

Par rapport à la concurrence, ce GT 8 Pro a de quoi se défendre au niveau des performances. En effet, il dispose d’un des meilleurs processeurs du moment, si ce n’est le meilleur. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, soyez sûr de ne jamais être abandonné par votre smartphone. L’autonomie n’est pas en reste non plus, avec une énorme batterie de 7000 mAh, compatible avec la recharge rapide 120W. La recharge complète ne prendra que 43 minutes !

L’écran n’est pas en reste avec une dalle AMOLED QHD+ allant jusqu’à 144Hz avec une luminosité extrême allant jusqu’à 7 000 nits. Côté appareil photo, trois capteurs sont présents donc un capteur

RICOH GR pour la caméra principale.

Les pré-commandes sont déjà ouvertes, en exclusivité chez Boulanger. Disponible à un prix de 1299.99€ dans cette version Dream Edition, profitez de 100€ de réduction durant un court laps de temps, alors profitez-en et foncez chez Boulanger !