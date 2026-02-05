MAXHUB ISE 2026 : des innovations marquantes pour la collaboration

MAXHUB fait sensation à l’ISE 2026 de Barcelone avec des innovations qui révolutionnent la collaboration en entreprise. Pendant quatre jours, le public découvre des produits conçus pour améliorer l’efficacité des réunions. Retour sur les nouveautés et tendances présentées par MAXHUB ISE 2026.

Les nouvelles solutions de collaboration dévoilées par MAXHUB

Dès l’ouverture, MAXHUB dévoile des produits inédits. Parmi eux, la série XBar attire l’attention. Cette barre vidéo tout-en-un, pensée pour les salles Microsoft Teams, intègre quatre caméras et un système sous Windows. Son installation flexible 3-en-1 permet d’adapter l’appareil à toute taille de salle.

Une autre innovation majeure est la MAXHUB Universal Console. Première console tactile compatible avec Surface Hub et XBoard, elle offre un contrôle intuitif des équipements.

Des innovations pour les salles de réunion Microsoft Teams

MAXHUB propose aussi la série d’écrans Digital Signage CMB, certifiée NDI, pensée pour les espaces équipés de Microsoft Teams. Lorsque le système est actif, l’écran s’allume automatiquement et s’éteint en fin de réunion, optimisant ainsi l’usage de l’énergie.

La Raptor Series V3 Lite, nouvel écran LED tout-en-un, innove par sa finesse. Il assure un partage d’écran sans fil simple et permet la gestion à distance via un backend dédié. Enfin, la plateforme web Pivot+ rend la gestion des appareils encore plus centralisée et efficace.

Une expérience interactive sur le stand MAXHUB à l’ISE 2026

Pendant l’événement, les visiteurs du stand 2N130 assistent à des démonstrations en direct. Ils découvrent, en situation réelle, la fluidité et la simplicité des solutions MAXHUB. Les échanges avec des représentants et experts permettent de mieux saisir les atouts des nouveaux produits.

The Co-Create 100 : partenariat stratégique avec Microsoft

L’annonce phare reste le lancement de The Co-Create 100. Cette coalition, formée avec Microsoft, va équiper 100 dirigeants mondiaux de salles Microsoft Teams complètes. Le projet favorise la collaboration globale, avec des exemples concrets de réussite.

En résumé, MAXHUB ISE 2026 marque un tournant pour les technologies de collaboration. Innovation, partenariat stratégique et expérience utilisateur sont au cœur de cette édition. Restez à l’écoute pour suivre les prochaines avancées de MAXHUB dans le monde professionnel.

Lisez notre dernier article tech : Windows 11 : les meilleures astuces pour accélérer vos transferts de fichiers