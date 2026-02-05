A Whisper of Fall: JinYiWei dévoile enfin son gameplay

Nous l’avons dit et redit, et nous le dirons encore : les jeux chinois ont le vent en poupe en ce moment. Après une longue phase de teasing, le studio chinois CangMo Game Entertainment a enfin levé le voile sur le tout premier trailer de gameplay de son action-RPG wuxia, A Whisper of Fall: JinYiWei. Et, outre les mécaniques classiques des jeux d’action-RPG, il en a une originale et très intéressante à nous proposer : découvrez-la dans les prochaines lignes.

Déduction et manipulation du temps au cœur de A Whisper of Fall: JinYiWei

Soutenu par le PlayStation China Hero Project, A Whisper of Fall: JinYiWei propose une expérience solo narrative et martiale profondément ancrée dans l’histoire chinoise. Le jeu prend place à la fin de la dynastie Ming, une période marquée par la corruption, les luttes de pouvoir et l’effondrement progressif de l’autorité impériale. Le joueur incarne un batelier ordinaire, entraîné malgré lui dans les arcanes du pouvoir en infiltrant les JinYiWei, la célèbre police secrète impériale. Cette double identité — agent des JinYiWei et informateur du marché noir — constitue le cœur narratif du jeu.

Le trailer de gameplay met en avant un système de combat dynamique, résolument inspiré du wuxia. Les affrontements privilégient le timing, les contres et les duels techniques, plutôt que le simple martelage de commandes. Plusieurs types d’armes traditionnelles sont disponibles, allant de l’épée aux doubles lames, chacune semblant proposer un style distinct.

La mobilité joue également un rôle clé. Tels les films d’action chinois de l’époque, on aura droit à des déplacements acrobatiques, des courses sur les murs et des sauts entre les toits. De plus, les arènes semblent être bien ouvertes, favorisant aussi bien l’action frontale que l’approche furtive.

Mais l’une des mécaniques les plus originales de A Whisper of Fall: JinYiWei concerne la “déduction”. Celle-ci permet au joueur de revenir sur des scènes clés afin d’en analyser le déroulement, les interactions entre personnages et les éléments du décor. Et non, ce n’est pas un voyage temporel au sens narratif, mais comme une visualisation mentale, traduisant le raisonnement du personnage à l’écran.

A Whisper of Fall: JinYiWei sera disponible sur PlayStation 5 et PC. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.