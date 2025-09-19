LucidLink TeamCache offre des performances inédites en équipe

Le salon IBC 2025 marque un tournant dans le monde du stockage en nuage avec l’annonce de LucidLink TeamCache. Cette innovation promet des performances locales aux équipes distribuées. Plus besoin de choisir entre vitesse et sécurité. Avec TeamCache, LucidLink offre une plateforme collaborative adaptée aux professionnels des médias et du divertissement. Ce nouveau service garantit une expérience fluide, sur tous les appareils et partout dans le monde.

Des performances locales optimisées pour les équipes distribuées

Le principal atout de LucidLink TeamCache réside dans sa capacité à apporter des performances de réseau local à des équipes dispersées. Le cache s’installe facilement sur site et s’intègre au logiciel LucidLink existant. Toutes les données restent synchronisées. Les utilisateurs ne changent ni liens, ni habitudes. La sécurité reste totale grâce au modèle à divulgation nulle de connaissance. L’accès rapide et fiable aide les équipes à délivrer leurs projets dans les temps.

TeamCache : une solution pensée pour la production multimédia

TeamCache répond aux défis du secteur des médias. En effet, il supprime la double mise en cache sur les postes de travail et réduit ainsi la pression sur l’internet. Par ailleurs, plusieurs espaces de fichiers sont gérés en même temps. L’évolution est simple : il suffit d’ajouter des nœuds pour augmenter capacité et débit. Enfin, la surveillance centralisée facilite le suivi des performances et de l’état du système, donnant ainsi confiance aux responsables informatiques.

Un outil de mise à niveau simplifié pour LucidLink 3.x

La transition vers la nouvelle version de LucidLink est facilitée. L’outil de mise à niveau propose une migration rapide de Classic (2.x) vers LucidLink 3.x. Pas de copies de données complexes. L’opération est proposée en priorité aux clients directs à partir du 6 octobre. Plus de clients y auront accès au début de 2026, assurant ainsi une adoption progressive et sécurisée des nouveautés.

En conclusion, LucidLink TeamCache s’impose comme une réponse innovante pour les entreprises qui misent sur la production active à grande échelle. Sa simplicité d’utilisation, ses performances pensées pour les équipes et sa sécurité renforcée font de LucidLink un choix idéal pour moderniser la gestion de fichiers dans le cloud. Boostez votre créativité en toute confiance avec cette plateforme de stockage pensée pour l’avenir.

