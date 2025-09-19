Hyrule Warriors: Age of Imprisonment — le musö se dévoile au Nintendo Direct, la sortie très bientôt !

Lors du Nintendo Direct de septembre 2025, Nintendo a réservé une surprise aux fans de musö et de Hyrule Warriors. Avec Koei Tecmo, la firme annonce l’arrivée de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, le nouvel opus de la franchise. Entre récit historique canonique, gameplay réinventé et fonctionnalités pensées pour la Switch 2, le jeu s’annonce comme un incontournable de cette fin d’année.

Un retour à la guerre…sans Link ?

Ça y est : il est temps de retourner au front pour les guerriers d’Hyrule. Nintendo a révélé lors de son Nintendo Direct de septembre 2025, que Hyrule Warriors: Age of Imprisonment arrivera sur Switch 2 le 6 novembre prochain. Le titre s’inscrit dans la continuité d’Age of Calamity, mais plonge les joueurs dans la légendaire Guerre d’Emprisonnement, évoquée dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Cette suite d’Hyrule Warriors relate alors les événements ayant eu lieu avant ceux de TOTK, avec Zelda comme personnage principal. Cette dernière retournera dans le passé, ayant pour mission de découvrir l’origine du conflit qui a façonné l’Hyrule tel que l’on connaît aujourd’hui. La bande-annonce diffusée lors du Nintendo Direct a également mis en avant plusieurs personnages majeurs comme, Rauru et d’autres figures clés de l’ère mythique du royaume.

Si vous l’avez raté lors de sa diffusion, vous pouvez la consulter ci-dessous :

Les bases de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment restent familières, avec des affrontements contre des centaines d’ennemis sur des champs de bataille géants. Mais la grande nouveauté du jeu, c’est son côté multijoueur. On y voit une mécanique de frappes synchronisées, durant laquelle deux joueurs peuvent lancer des attaques dévastatrices en duo. Ceux qui sont familiers à Tears of the Kingdom reconnaîtront également les blocs de construction Zonai, promettant plus de possibilités lors des combats.

Le mode multijoueur bénéficie également d’un soin particulier. Désormais, il sera possible de jouer en coopération locale en écran partagé, ou via une fonctionnalité GameShare. Ce dernier permet à deux consoles de partager une seule copie du jeu. De quoi rendre l’expérience plus accessible et dynamique.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment arrive en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 6 novembre 2025. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec des éditions spéciales incluant artbook, figurines et goodies collectors, particulièrement sur le marché japonais.