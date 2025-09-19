Un nouveau jeu Fire Emblem est dévoilé, et il s’appelle Fortune’s Weave 

Lors de son Nintendo Direct de septembre 2025, Nintendo a levé le voile sur Fire Emblem: Fortune’s Weave, un nouvel opus très attendu de sa série de jeux de rôle tactiques. Développé par Intelligent Systems, ce titre sera exclusif à la Nintendo Switch 2. Entre nouveautés, références à Three Houses et promesses de gameplay renouvelé, voici tout ce que l’on sait sur Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Fire Emblem: Fortune’s Weave, un clin d’œil à Three Houses ?

Le scénario central de Fire Emblem: Fortune’s Weave s’articulera autour du Heroic Games, un tournoi prestigieux organisé par une figure mystérieuse désignée comme le “Divine Sovereign”. Ce dernier promet aux vainqueurs la réalisation de leurs souhaits, ce qui attire des personnages aux motivations très différentes. Parmi eux figurent Cai, qui semble vouloir sauver son père, Theodora, reine guerrière, ainsi que Dietrich et Leda.

Le jeu donne également des indices d’un lien avec Fire Emblem: Three Houses. En effet, la version adulte de Sothis est présente dans le trailer. Le retour de motifs comme les Crest Stones ou les Demonic Beasts renforcent l’hypothèse qu’on évolue dans le même univers, mais à une autre époque.

Le style de jeu reste celui du tactique au tour par tour, signature de la série. Le trailer laisse également entrevoir des visuels plus ambitieux et des scènes cinématiques plus marquées. Sans doute une mise à niveau technique grâce au hardware de la Switch 2.

Comme nous l’avons dit plus haut, plusieurs éléments de Three Houses reviennent : Crest Stones, classes et bestiaires similaires. Mais on note aussi l’introduction de nouveaux protagonistes et nouveaux décors — ce qui suggère un mélange entre tradition et renouveau aussi bien dans les mécaniques narratives que dans les combats.

Lors de sa conférence, Nintendo confirme que Fire Emblem: Fortune’s Weave sera exclusif à la Nintendo Switch 2. Une sortie pour la Switch classique reste encore envisageable, mais Big N n’a pas dévoilé davantage de détails. Nintendo n’a pas encore non plus précisé de date de sortie exacte, mais a confirmé que le jeu sortira en 2026. Selon les premières estimations de la presse, une sortie à l’été 2026 semble probable.

En attendant l’annonce officielle de la date de sortie de Fire Emblem: Fortune’s Weave, appréciez la bande-annonce de présentation :