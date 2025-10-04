Actualités

1inch crée l’optimisme en unifiant la DeFi et la finance mondiale

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 3 octobre 2025
2 minutes de lecture
1inch dévoile une nouvelle identité pour rapprocher la DeFi de la finance mondiale.

1inch, leader de la finance décentralisée, annonce une transformation importante. Cette évolution inclut une nouvelle identité visuelle, un message repensé et une ambition élargie. L’objectif : unifier la DeFi avec la finance mondiale tout en rendant ces services accessibles à tous.

une nouvelle identité pour accompagner la croissance de 1inch

Le changement de marque de 1inch reflète la croissance rapide de la plateforme. Avec un design modernisé et des interfaces simplifiées, la société veut attirer un public plus large. Le site web 1inch.com présente désormais une expérience plus fluide. Ce renouveau renforce l’engagement de 1inch à simplifier l’accès à la finance décentralisée, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels.

l’intégration de la DeFi avec les acteurs financiers mondiaux

1inch franchit un nouveau cap en connectant la DeFi aux institutions traditionnelles. Sa technologie SaaS est adoptée par de grands acteurs comme Binance, Ledger ou encore MetaMask. Grâce à ses solutions inter-chaînes, 1inch relie différents protocoles, chaînes et portefeuilles. Ainsi, la plateforme joue un rôle clé pour rendre la finance plus accessible et efficace dans le monde entier.

sécurité et confiance : 1inch mise sur des normes élevées

La sécurité reste une priorité pour 1inch. La plateforme vise des certifications ISO 27001 et SOC 2, gage de qualité et de confiance. Elle protège ses utilisateurs contre les risques et les attaques. 1inch s’engage aussi à offrir une architecture fiable pour les particuliers et les entreprises. Les partenaires institutionnels peuvent ainsi gagner en sérénité dans leurs opérations.

une expérience utilisateur optimisée et accessible à tous

L’amélioration de l’expérience utilisateur est au centre de la stratégie de 1inch. L’équipe mise sur la simplicité, la performance et l’innovation. On retrouve :

  • un échange crypto rapide et à faible coût,
  • des taux compétitifs pour chaque transaction,
  • un portefeuille sécurisé et des outils de suivi efficace,
  • une interface artisanée pour tous, experts comme débutants.

Avec ces atouts, la plateforme compte bien séduire de nouveaux utilisateurs, particuliers ou entreprises.

Pour conclure, 1inch démarre un nouveau chapitre créatif et ambitieux. La plateforme veut unir la finance décentralisée et traditionnelle, tout en maintenant des standards élevés en matière de sécurité et d’innovation. Grâce à son modèle accessible, 1inch continue de simplifier la DeFi et ouvre la voie à une adoption massive dans le monde entier.

Lisez notre dernier article tech : TEST – Corsair EX400U SSD Portable, la performance aimantée pour iPhone et Pixel ?

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 3 octobre 2025
2 minutes de lecture
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

XBOX ANNONCE LES PRIX ET LES PRÉCOMMANDES DES CONSOLES PORTABLES ROG XBOX ALLY X ET ROG XBOX ALLY
Libérez votre passion : la nouvelle Xbox Ally sublime le jeu nomade
il y a 39 minutes
Ubiqconn Technology et RuggON lancent des sites web adaptés aux besoins métiers.
Ubiqconn Technology offre une expérience digitale exceptionnelle
il y a 5 heures
Huawei dévoile Xinghe, son réseau intelligent pour booster l’innovation en Europe.
Huawei réseau intelligent Xinghe : une avancée majeure pour l’Europe
il y a 8 heures
Logitech présente ses nouveaux casques Zone pour favoriser la concentration des collaborateurs
Silence garanti : Boostez votre bien-être au bureau avec les nouveaux casques Logitech
il y a 9 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page