Libérez votre passion : la nouvelle Xbox Ally sublime le jeu nomade

il y a 30 minutesDernière mise à jour: 4 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
XBOX ANNONCE LES PRIX ET LES PRÉCOMMANDES DES CONSOLES PORTABLES ROG XBOX ALLY X ET ROG XBOX ALLY

C’est le grand moment pour les fans de jeux vidéo en France. Xbox vient d’annoncer l’ouverture des précommandes de ses nouvelles consoles portables, la ROG Xbox Ally X et la ROG Xbox Ally. Issues de la collaboration entre Xbox, ASUS et Windows, ces machines promettent de métamorphoser le gaming en mobilité. Prêtes à tout balayer sur leur passage, elles s’adressent à tous ceux qui rêvent de retrouver leurs jeux préférés partout, tout le temps.

Le jeu de partout, pour tous

La ROG Xbox Ally X et la ROG Xbox Ally ne sont pas de simples consoles. Xbox propose ici de véritables couteaux suisses du jeu portable. Grâce à une interface Xbox en plein écran et une bibliothèque agrégée, les joueurs accèdent facilement à leurs titres, qu’ils soient sur Xbox, Battle.net ou une autre grande plateforme PC.

Autre point fort : la compatibilité totale avec les services Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming et Xbox Remote Play. En clair, votre collection de jeux vous suit partout, à la maison comme en déplacement. Oubliez donc les limitations : la mobilité et la liberté prennent le dessus !

Précommandez dès maintenant

La gamme Xbox Ally arrive en fanfare avec un lancement mondial prévu le 16 octobre prochain. Bonne nouvelle pour les joueurs français, ils peuvent déjà réserver leur exemplaire sur Xbox.com, la boutique ASUS, ou chez certains partenaires habituels. Pour plus de détails sur la disponibilité selon votre région ou pour consulter les prix, rendez-vous sur le Xbox Wire ou sur la page dédiée aux précommandes Xbox.

Avec l’arrivée de la ROG Xbox Ally X, Xbox pose un nouveau jalon dans l’histoire du jeu portable. L’envie de tester cette innovation vous démange-t-elle ? N’hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à diffuser l’info autour de vous ! Vous attendez cette console avec impatience ou vous restez fidèle à votre PC de bureau ? Discutons-en sur Le Café du Geek !

Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

