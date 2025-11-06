Test – XGIMI MoGo 4 Laser : le cinéma partout, simplement

Le XGIMI MoGo 4 Laser s’inscrit dans la lignée des projecteurs compacts de la marque, connue pour allier innovation et simplicité d’usage. Positionné en milieu de gamme, il reprend l’esprit nomade de la série MoGo tout en intégrant la technologie laser, jusqu’ici réservée aux modèles plus imposants. Portable, autonome et prêt à l’emploi, il vise à offrir une expérience cinéma accessible, sans installation complexe ni contrainte d’espace. XGIMI continue ainsi de démocratiser la vidéoprojection en proposant un produit pensé pour les foyers modernes, entre praticité et immersion.

Notre avis en bref sur le XGIMI MoGo 4 Laser

Le XGIMI MoGo 4 Laser incarne l’idée du projecteur compact qui ne sacrifie pas la qualité d’image essentielle. Son rendu laser offre des couleurs fidèles, une image stable et un contraste satisfaisant, surtout en conditions nocturnes. La diagonale projetée donne l’impression d’un véritable home cinéma, sans l’encombrement d’une télévision. C’est un produit bien pensé, polyvalent, et surtout simple à utiliser au quotidien.

Toutefois, la luminosité reste son point faible. En journée, l’image perd en clarté et en impact, rendant son usage difficile sans obscurité. L’autonomie est correcte mais sans excès, adaptée à un film ou deux selon le mode choisi. En revanche, la légèreté, la rotation à 360°, la correction automatique du trapèze et la compatibilité avec les filtres créatifs font du MoGo 4 Laser un projecteur réellement pratique. Il s’impose comme une solution cohérente pour ceux qui privilégient la mobilité et le confort d’utilisation à la puissance brute.

Produit disponible sur XGIMI Mogo 4 Laser Vidéoprojecteur Portable avec 4 filtres, 550 lumens ISO, Rotation à 360°, Batterie intégrée, 2,5 Heures de Lecture, Compatible avec Google TV & Netflix, 2 x 6 W Harman Kardon

Voir l'offre 799,00 €

Unboxing du XGIMI MoGo 4 Laser

Le XGIMI MoGo 4 Laser arrive dans un emballage compact et soigné. À l’intérieur, on retrouve le projecteur, la télécommande, l’alimentation et la documentation habituelle. Le kit inclut aussi quatre filtres créatifs magnétiques, une exclusivité du modèle Laser. Chaque élément est bien protégé, et l’ensemble inspire immédiatement confiance. Le projecteur, avec son design arrondi et sa finition sobre, donne une impression de qualité. Son format réduit laisse deviner une vraie volonté de mobilité.

L’installation se fait en quelques instants. Une fois sorti de la boîte, il suffit de brancher l’alimentation et d’appairer la télécommande pour commencer. Le projecteur est prêt à fonctionner sans réglages complexes. Les filtres se fixent magnétiquement sur la lentille, permettant d’adapter le rendu à l’environnement ou à la lumière ambiante. L’expérience de déballage traduit bien l’esprit du produit : simplicité, efficacité et plaisir d’usage immédiat.

Design et ergonomie

Le XGIMI MoGo 4 Laser mise sur la sobriété et la portabilité. Son format cylindrique tient facilement dans une main et rappelle une enceinte compacte plutôt qu’un projecteur. Les finitions sont soignées, sans excès. Le plastique mat inspire confiance et résiste bien aux traces de doigts. Le design est discret, pensé pour se fondre dans un salon ou une chambre sans attirer l’attention. Le support inférieur permet une rotation complète à 360°, pratique pour ajuster la direction de l’image sans déplacer l’appareil.

L’ensemble reste léger et stable à la fois. L’aération est bien intégrée, sans bruit excessif pendant l’usage. Le MoGo 4 Laser s’adapte aussi à la PowerBase, un accessoire qui ajoute une batterie externe et un support rapide. Ce système 2 en 1 renforce son côté nomade et pratique. On peut l’installer sur une table, une étagère ou même le suspendre sans difficulté. C’est un design simple mais réfléchi, optimisé pour un usage quotidien et des déplacements fréquents.

Installation et facilité d’utilisation du XGIMI MoGo 4 Laser

La mise en route du XGIMI MoGo 4 Laser est immédiate. Une fois allumé, il est prêt en une seconde. L’interface Android TV permet de retrouver rapidement les applications de streaming habituelles. La configuration du Wi-Fi et du compte Google se fait en quelques étapes simples. L’autofocus et la correction automatique du trapèze ajustent l’image sans intervention manuelle, même si le projecteur est légèrement incliné ou décalé. En quelques minutes, tout est en place, sans besoin d’un écran de projection dédié.

L’ajout des filtres magnétiques apporte un vrai plus. Ils se fixent instantanément sur l’objectif et modifient subtilement le rendu visuel selon la lumière ambiante. On peut passer d’un filtre neutre à un ton plus chaud ou plus doux selon le moment de la journée. L’interface reste fluide et claire, bien que légèrement lente par moments.

Performance et qualité d’image

Le MoGo 4 Laser délivre une image nette et équilibrée pour sa catégorie. La technologie laser propose un bon contraste et une précision visible, notamment sur les contours et les teintes de peau. Les couleurs sont bien calibrées et naturelles, sans excès de saturation. La résolution Full HD reste suffisante pour des projections jusqu’à 100 pouces, avec un rendu homogène sur la majorité des surfaces. L’appareil s’adapte correctement aux murs colorés, même sans toile dédiée, grâce à la correction automatique de la colorimétrie.

En revanche, la luminosité constitue la principale limite. De jour, l’image perd en impact et devient difficilement visible sans rideaux fermés. C’est un projecteur qui s’exprime pleinement le soir ou dans un environnement tamisé. Dans ces conditions, la fluidité et la netteté sont très satisfaisantes, avec un rendu proche d’une télévision correcte. Le MoGo 4 Laser ne cherche pas à rivaliser avec les modèles fixes haut de gamme, mais il réussit à proposer une expérience cinéma portable cohérente et plaisante.

Autonomie et connectivité

Le XGIMI MoGo 4 Laser embarque une batterie suffisante pour une à deux séances selon le mode choisi. En mode éco, il tient facilement un long film ou plusieurs épisodes de série. En usage standard, l’autonomie diminue, mais reste correcte pour un projecteur portable. Le système de charge est rapide, et la compatibilité avec la PowerBase double la durée d’utilisation grâce à une batterie externe de 20 000 mAh. Cette solution rend le MoGo 4 Laser réellement nomade, capable de fonctionner sans prise électrique pendant plusieurs heures.

Côté connectivité, le projecteur assure l’essentiel. Il dispose d’un port HDMI, d’un port USB, du Bluetooth et du Wi-Fi intégré. L’appairage avec un casque ou une enceinte externe est simple et stable. L’ensemble permet de l’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur, sans contrainte technique majeure. Ainsi, l’équilibre entre autonomie, connectique et compacité renforce le positionnement du produit.

Conclusion : que vaut le XGIMI MoGo 4 Laser ?

Le XGIMI MoGo 4 Laser réussit à combiner portabilité et plaisir visuel dans un format compact. Ses limites en luminosité le réservent à une utilisation en soirée, mais son rendu reste précis et agréable. Il remplace sans mal une télévision pour un usage flexible, tout en libérant de l’espace dans le salon. Facile à installer, rapide à configurer et complet en connectivité, il s’impose comme un compagnon polyvalent du quotidien. Son autonomie correcte et ses filtres magnétiques bien pensés ajoutent une touche d’originalité. Un projecteur cohérent, pratique et bien équilibré pour ceux qui veulent le grand écran sans les contraintes d’une installation fixe.

Produit disponible sur XGIMI Mogo 4 Laser Vidéoprojecteur Portable avec 4 filtres, 550 lumens ISO, Rotation à 360°, Batterie intégrée, 2,5 Heures de Lecture, Compatible avec Google TV & Netflix, 2 x 6 W Harman Kardon

Voir l'offre 799,00 €